2026年元月開始，全台多家buffet餐廳都漲價，先是饗賓餐旅集團旗下五大自助餐品牌「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」、「饗食天堂」與「果然匯」宣告漲價，飯店內的自助餐廳包含台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北老爺酒店、台北君悅酒店旗下5家自助餐廳也調漲價格，總計共有10家buffet品牌將漲價，《NOWNEWS》整理10家的新價位，還有現正推出的最新優惠活動，省錢妙招資訊一文掌握。
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」：
台北美福大飯店表示，因應食材、人力及整體營運成本持續攀升，為反映成本，不得不調整價格，彩匯自助餐廳各餐期價格上漲30元至280元。
▪️平、假日早餐：每人860元+10%→890元+10%，
▪️周一至周五午餐：每人1600元+10%→1680元+10%，
▪️週一至週五晚餐：每人1900元+10%→2080元+10%，
▪️周五及假日下午茶：每人1200元+10%→1380元+10%，
▪️周六、日午餐：每人1800元+10%→2080元+10%，
▪️週六、日晚餐：每人2000元+10%→漲到2280元+10%。
優惠活動：內湖區上班族專屬優惠 平日享有85折折扣
台北美福大飯店也推出「內湖地區專屬鄰里優惠」，憑內湖地區公司的名片前往台北美福大飯店的指定餐廳消費，即可享專屬折扣優惠即日起至2026年12月31日，限定平日（週一至週五）
▪️早餐兩人同行，第二位半價
▪️午餐、晚餐、下午茶餐 享85折優惠。
▲台北美福大飯店彩匯自助餐廳將漲價，漲最多的時段是假日晚餐，每人將增加280元。（圖／台北美福大飯店提供
📍台北晶華酒店栢麗廳：
台北晶華酒店栢麗廳表示，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，2026年1月1日起調整平日餐價，漲幅約100元。
▪️周一至周五午餐：每人1580元+10%→1680元+10%，
▪️週一至週五下午茶：每人1080元+10%→1180元+10%，
▪️周一至周四晚餐：每人1680元+10%→1780元+10%，
▪️周五晚餐及假日全天維持原價。
優惠活動：買200張打9折
台北晶華酒店「栢麗廳」目前並無推出優惠活動，但是於官網有餐券購買多張之優惠價，最高購足200張將有原價約9折（即免一成服務費）之折扣。
📍台北君悅酒店「凱菲屋」、「彩日本料理」：
台北君悅酒店表示，旗下兩家自助餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」2026年開始調整了午餐價格，漲幅為100元。
凱菲屋：
▪️周一至周五午餐：每人1680元+10%→1780元+10%，
▪️周六、周日及國定假日午餐：每人1980元+10%→2080元+10%，
彩日本料理：
▪️周一至周五午餐：每人1480元+10%→1580元+10%，
▪️周六、周日及國定假日午餐：每人1680元+10%→1780元+10%。
優惠活動：台北君悅酒店推出購券優惠，在台北君悅酒店官網購票最優享73折
一、凱菲屋購券優惠：
平日午/晚餐單人6張券：1萬128元（原價1萬1748元，86折）
平假日適用午/晚餐單人6張券：1萬1760元（原價1萬3728元，86折）
平日下午茶單人4張套券：3800元（原價5192元，73折），平假日下午茶自助餐單人4張套券：4800元（原價6512元，74折）
二、彩日本料理購券優惠：
平日午/晚餐單人4張：5152元（原價6952元，74折）
平假日午間或晚間單人4張套券：5872元（原價7832元，75折）
三、另推出芳鄰優惠 在地居民、上班族享9折
台北君悅酒店也推出芳鄰優惠，限定住在信義、大安、松山、南港、內湖、文山區的民眾，或是這些地點的上班族，憑證件將享有9折優惠。另外也有壽星優惠，到凱菲屋、彩日本料理享用午、晚餐與下午茶，4人同行壽星免費，需出示身分證。
📍台北老爺酒店「Le Café 咖啡廳」：
台北老爺酒店Le Café 咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100元至200元。最高每人上漲200元。
▪️周一至周五午餐：每人1380元+10%→1580元+10%，
▪️周一至周四晚餐：每人1480元+10%→1580元+10%，
▪️周五晚餐：每人1580元+10%→1780元+10%，
▪️周六、周日及國定假日午餐、晚餐：每人1580元+10%→1780元+10%，
▪️周六、周日及國定假日下午茶：每人980元+10%→1080元+10%。
下午茶雙人同行 享優惠價1788元起
即日起至2026年3月31日，台北老爺酒店還推出下午茶雙人同行優惠價：
周一到週五平日1788元 （含稅及服務費）、國定假日及星期六、日1988元（含稅及服務費）
饗賓餐旅集團「五大自助餐品牌」也漲價 漲幅一次看
📍「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」：
此三品牌平均調幅約 5.2％。
▪️平日：午餐1390元+10%→1490元+10%、下午餐1090元無調漲、晚餐1690元+10%→1790元+10%
▪️假日：午餐1690元+10%→1790元+10%、下午餐1390元+10%→1490元+10%、晚餐1990元+10%→2090元+10%
📍「饗食天堂」：
平均調幅 3.3％。
▪️平日：午餐898元+10%→928元+10%、下午餐728元+10%→758元+10%、晚餐998元+10%→1028元+10%
▪️假日：午餐998元+10%→1028元+10%、下午餐898元+10%→928元+10%、晚餐1098元+10%→ 1128 元+10%
📍「果然匯」：
平均調幅為 3.7％。
▪️平日：午餐608元+10%→638元+10%、下午餐平日無供應、晚餐608元+10%→638元+10%
▪️假日：午餐688元+10%→718元+10%、下午餐638元無調漲、晚餐688元+10%→718元+10%
饗賓餐飲集團有壽星優惠 打96折並有專屬禮
饗賓餐飲集團旗下品牌都有壽星優惠。於每月20日由系統發送96折券至已註冊會員帳戶，新註冊會員將於註冊隔日發送優惠券。以下好康優惠整理：
▪️愛吃點數兩倍：
會員生日當月於全集團任一品牌消費，限壽星會員本人於結帳時出示「iEAT饗愛吃APP」會員條碼登錄，享點數兩倍送，恕不得主張合併或轉移相關權利。
▪️指定品牌生日96折優惠券：
饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、開飯川食堂、饗泰多、真珠、貓將壽司七大品牌96折優惠券各一張，會員可憑券至對應品牌以原價內用消費，享單筆單桌餐費96折優惠，不得和其他優惠合併使用。
附註：
一、饗食天堂、果然匯、小福利麻辣鍋、朵頤牛排，優惠人數以8人為上限（不限成人或孩童），第9人以上須以原價支付（須另收原價10%服務費）。
二、各品牌生日96折優惠券可於生日當月全月有效，逾期失效不得要求延期。優惠券適用一般平日、週六日及國定假日，但特殊加價期間不適用。
專屬生日獻禮：
當月壽星至「饗饗、旭集（生日當天前後三日）/ 饗食天堂（生日當月）」內用消費，憑券即可兌換「壽星專屬生日獻禮一份」。如欲兌換，入場時請先告知服務人員。
📍我家牛排：
平價牛排連鎖「我家牛排」點牛排即享有自助吧吃到飽，菜色高達近百道，因此被網友戲稱「自助吧才是我家牛排本體」。同樣於元月傳出漲價！其中「我家牛排」台中北屯分店最先於臉書公布，2026年一月的新菜單將調漲售價，與原價對比之下，帶骨牛小排漲30元，菲力更一次漲60元，其他五個品項則漲10元。「我家牛排」部分分店也表示同樣將調漲，號稱全台最大分店的「板橋遠科店」則表示，同樣將在1月1日漲價，每人約10～20元不等。至於高雄中華店也提到，日前就已調漲，單純沙拉吧的價位是390元。
資訊來源：台北美福大飯店、台北晶華酒店、台北老爺酒店、台北君悅酒店、饗饗、旭集、URBAN PARADISE、饗食天堂、果然匯、我家牛排
