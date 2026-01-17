我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高允貞被日本妹（左）嗆，金宣虎（右）一把將她抱進懷裡。（圖／翻攝自Netflix）

▲《愛情怎麼翻譯？》金宣虎（左）和高允貞（右）譜出浪漫戀曲。（圖／翻攝自IG@/netflixkr）

韓劇《愛情怎麼翻譯？》在Netflix熱播中，由高允貞、金宣虎主演，劇中高允貞飾演女演員車茂熙，和口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）在第一集中不打不相識，高允貞衝到日本抓姦，本來想用翻譯軟體罵小三，結果巧遇工作結束去吃拉麵的金宣虎，金宣虎看不下去她一直被小三嗆，一把將她摟進懷裡。金宣虎在劇中飾演口譯員，第一集中結束日本的翻譯工作，準備到拉麵店用餐，結果巧遇到日本抓姦的高允貞，看到高允貞一直對著翻譯軟體罵「媽的」，金宣虎一臉困惑，不過因為他正在看中文資料，高允貞以為他是中國人，直到他的韓國社群軟體跳出通知，高允貞才發現他根本是韓國人，質問他為什麼偷聽自己講話。高允貞拜託金宣虎幫她跟小三溝通，但金宣虎拒絕翻譯髒話，還告訴她，如果憤怒翻譯不出來，就用國際語言－比中指，但最後劇情大翻轉，原來高允貞才是小三，男友早在留學時期就跟日本妹交往，日本妹還嗆她，「用不幸獲得感情的人，是妳！」高允貞雖然聽不懂，但大概猜到日本妹的意思，直呼自己如果就這樣哭出來，一定會羞愧到死，金宣虎直接把她摟進懷中，讓她靠在自己肩膀上哭，第一集進度就超前，讓許多觀眾看了狂冒粉紅泡泡。另外，值得一提的是，就在他們爭執不休時，隔壁桌有一名義大利小孩誤食了會過敏的食物，金宣虎衝過去用流利的義大利文詢問孩子的狀況，接著又用日文對店家說「請叫救護車」，並對主動說要替他顧包包的高允貞說謝謝，3國語言流利切換，簡直不要太帥。