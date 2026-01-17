我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「梧棲農會57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，上千名民眾下田拔蘿蔔，現場人潮熱鬧滾滾(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.1.17)

台中市梧棲區農會今(17)日舉辦「57 蘿蔔日」活動，吸引上千民眾參與。立委楊瓊瓔一早現身梧棲，捲起褲管與民眾比賽拔蘿蔔，展現親民活力。楊瓊瓔表示，希望透過推廣在地農產讓市民親近土地。面對媒體詢問黨內提名與經貿議題，她強調，無論政治攻防如何，民生與產業利益永遠是首位。承諾將持續捍衛台灣半導體產業優勢，不讓國家核心競爭力成為政治交易籌碼，並會以最踏實的腳步爭取鄉親認同。楊瓊瓔表示，昨日協調會中，黨中央已證實絕無所謂「內參民調」，呼籲外界停止散布假訊息。針對提名時程，她透露去年底係配合副院長江啟臣出訪行程才屬意5月，昨日江卻改口1月，令她錯愕，並非她刻意拖延。此外，她對對美投資承諾深表憂慮，認為以20%降至15%的關稅優惠，交換四成半導體產能外移，「代價極不合理」，要求政府說清楚談判底牌。楊瓊瓔針對近日傳出的對美投資承諾表達強烈不安。她指出，雖然對等關稅看似由20%降至15%，但代價卻是要求台灣投資美國5000億美元，且須在川普任內完成。楊瓊瓔直言，台灣經濟體量與日本不同，投資要求卻幾乎等量，這極不合理。若台積電被迫赴美加開5至6 座先進製程廠，勢必帶動上下游供應鏈外移，導致台灣產業核心被掏空。她強硬表示，這等於逼迫台積電變成「美積電」，這不是賣台是什麼？她呼籲政府應公開談判細節，不能將國家核心戰略資產當作短期的政治籌碼。結束拔蘿蔔行程後，楊瓊瓔旋即展開密集行程，先後赴大甲都城隍廟參加團拜、走訪第二公有市場，下午更轉往后里農會參與馬鈴薯活動，傍晚再趕赴大里仁化市場。她強調，無論黨內提名機制如何，她都會秉持踏實作風，用具體行動深入基層、傾聽民意，展現爭取為台中市民服務的決心。