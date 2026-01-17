我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著交易大限步步逼近，曼非斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的動向成為聯盟焦點。儘管日前傳出邁阿密熱火是其潛在下家，但根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）與邦坦普斯（Tim Bontemps）的最新消息指出，熱火管理層已明確降低交易來莫蘭特的興趣，轉而採取「長線佈局」，目標鎖定2028年自由市場，屆時包括字母哥、約基奇等重量級球星都可能恢復自由身。近日莫蘭特因小腿傷勢及與隊友爭論等場外風波，讓灰熊交易這位兩屆全明星後衛的可能性飆升。雖然莫蘭特團隊與外界曾認為，擁有嚴謹體系的「熱火文化」是他重啟職業生涯的最佳地點，但溫德霍斯特直言：「熱火被過度渲染為莫蘭特的下家，實際情況並非如此。」消息人士證實，雖然兩隊曾有過初步對話，但熱火並沒有積極追求的意願。目前莫蘭特的身價處於生涯低點，且其合約將在2027-28賽季承擔高達4490萬美元的保障薪資，這與熱火現行的戰略規劃背道而馳。熱火總裁萊里（Pat Riley）長年以精準佈局自由市場聞名。溫德霍斯特指出，熱火目前的戰略核心在於保持 2027-28 賽季前的薪資彈性。因為在那年夏天，NBA 版圖可能迎來大地震，包含「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約基奇（Nikola Jokic）、米契爾（Donovan Mitchell）等巨星屆時都可能進入完全自由市場。為了確保能在這場「搶人大戰」中掌握先機，熱火極不情願在現階段透過交易，吃下像莫蘭特這樣帶有長期高薪且風險較高的合約。隨著熱火「降溫」，莫蘭特的市場競爭者逐漸浮上水面。目前傳出密爾瓦基公鹿為改善戰績，對這位爆發力十足的後衛展現高度興趣；沙加緬度國王與多倫多暴龍也曾被提及。然而，莫蘭特近幾季因受傷、禁賽導致出賽率下降，進攻效率亦創下生涯新低。在多方消息來源證實熱火「不大可能」為其偏離長線計畫後，莫蘭特下一站會落腳何方，仍考驗著灰熊管理層的脫手智慧。