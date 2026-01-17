我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式申請交易。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

金州勇士前鋒強納森．庫明加（Jonathan Kuminga）提出交易要求後，相關討論迅速升溫。值得注意的是，勒布朗．詹姆斯（LeBron James）的經紀人、Klutch Sports創辦人里奇．聯盟交易資格正式啟動，庫明加向灣區提出離隊意願並不令人意外。連續十多場比賽被列為健康未上場，已大幅壓低這名23歲前鋒的市場價值，也讓其他球隊有機可乘。保羅在節目中以「旁觀者」身分分析指出，庫明加並非能力不足，而是未能融入勇士既有打法。保羅強調，任何球員是否成功，取決於能否契合球隊風格與教練使用方式；值得注意的是，保羅並未直接點名湖人，但在肯定庫明加「具備在多數球隊發揮的天賦」時，語氣被外界解讀為留下想像空間。尤其在湖人近期評估側翼升級選項的背景下，相關連結自然被放大。圍繞庫明加的爭議，也讓矛頭逐漸指向總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）。前NBA冠軍成員肯卓克．帕金斯（Kendrick Perkins）便在節目中直言，問題核心並非更衣室，而是教練團對年輕球員的信任與耐心不足。他指出，當聯盟多支爭冠球隊同時兼顧現在與未來時，勇士卻在培養新血上顯得停滯。從公開發言來看，勇士主力球員並未對庫明加產生負面情緒。柯瑞表示交易傳聞不是干擾，德雷蒙德．格林（Draymond Green）肯定其職業態度，吉米．巴特勒（Jimmy Butler）也希望庫明加能找到讓自己開心的位置。這些聲音反而讓外界更聚焦於教練決策層。帕金斯進一步以丹佛金塊的佩頓．華森（Peyton Watson）為例，說明年輕球員若未及時獲得信任，發展曲線可能被延誤。華森在新教練團接手後角色解放，近期在約基奇缺陣期間打出高效表現，正好成為對照組。帕金斯直言，教練是否願意給機會，往往決定一名年輕球員能否跨過臨界點。