藝人唐從聖近日登上《話時代人物》專訪，回憶起2017年與徐乃麟於綜藝節目《天才衝衝衝》爆發衝突事件，後續竟造成女兒在校遭霸凌，女兒因氣不過自己被罵「輸不起」、「全家死光光」，一腳將口出穢語的同學踹飛摔到司令台下，讓唐從聖既心碎又懊悔，即便事後雙方家長和解，也跟徐乃麟言合如初，不過回想起這段經歷仍心有餘悸，「我已經憋了8年了。」
唐從聖昔遭徐乃麟國罵！害女兒遭霸凌：全家死光
唐從聖被主持人鄭弘儀問道，當年遭徐乃麟國罵事件，他首度透露外流影片中沒有的往事，「到後台化妝間，我還跟著去道歉，摔椅子、踹桌子，我也都沒有怎麼樣，我就是道歉，那幾天媒體一直在採訪，大哥還是心情不好，那我就想說算了。」
唐從聖回憶道，那段期間壓力大到失眠，一度動念離開演藝圈，尤其事件更致使女兒在校園中被霸凌，「她被說妳爸爸輸不起、全家死光光」，於是失控將對方踹飛，所幸對方家長講道理，知道自己小孩錯在先，事情圓滿解決，唐從聖語氣無奈。
唐從聖也談到國中時熱愛表演，因此參加樂儀隊，為了證明他的夢想可以賺錢，跑去眷村長輩葬禮打小鼓，拿著所賺的500元給父親，還透露當年自己騎摩托車跑通告，有次精神不濟差點從山路邊摔下，更多內容，都在明日54台三立新聞台播出。
▲資料來源—
唐從聖臉書、徐乃麟臉書
