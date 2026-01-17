爸媽必看！2026台北親子景點最強檔期「恐龍大復活」1 月 17 日在關渡碼頭震撼開幕。這場寒假展覽推薦首選，主打 70 隻會動的擬真恐龍與 12 公尺霸王龍。想省錢又玩得盡興？這篇懶人包為您一次整理展區亮點、園區地圖、交通接駁與門票攻略！
攻略一：巨獸來襲！關渡恐龍展 70 隻擬真生物現身
別再只是看書上的圖片了！這次關渡恐龍展的最大賣點，就是主打「全擬真」的互動體驗。現場集結了超過 70 隻大型恐龍模型，每一隻都搭載了動態感測與音效技術，從眨眼、擺頭到發出低沉吼聲，逼真程度讓大人小孩都驚嘆。其中絕對不能錯過的，就是高達 12 公尺的巨型霸王龍，站在牠腳下能感受到十足的壓迫感，是展場最熱門的打卡地標。
攻略二：四大必玩展區，從觀賞到互動一次滿足
為了讓孩子玩得盡興，主辦單位將展場細分為四大主題區，動線規劃流暢：
1. 巨獸探索區： 與霸王龍、三角龍等超人氣恐龍近距離接觸，感受侏羅紀時期的震撼。
2. 生態互動區： 透過感應裝置，讓孩子觀察恐龍的習性，寓教於樂。
3. 化石挖掘體驗： 模擬考古學家現場，讓孩子親手體驗挖掘恐龍骨頭的樂趣（此區通常最受小朋友歡迎）。
4. 恐龍文創市集： 展區周邊設有相關周邊商品與輕食區，逛累了也能隨時補充體力。
攻略三：恐龍大復活門票怎麼買最划算？
想要省荷包的家長請注意，恐龍大復活門票依據「平日」與「假日」有不同費率。既然錯過了預售票，現在最聰明的買法就是選擇平日前往或購買家庭套票！
1. 展期票價一覽表（2026/1/17 - 2027/2/21）
2. 官方售票通路 除了現場購票，建議也可透過線上平台購票，節省現場排隊時間：時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、ibon
攻略四：不塞車！關渡碼頭交通與接駁懶人包
由於展覽期間人潮眾多，強烈建議善用大眾運輸工具。以下是關渡碼頭交通的最順暢方案：
1. 捷運＋步行/接駁： 搭乘捷運淡水信義線至「關渡站」。出站後步行約 10-15 分鐘即可抵達碼頭；若有攜帶幼童，可留意是否有活動專屬接駁車或轉乘紅 35、小 23 公車直達展場。
2. 自行開車： 若必須開車前往，建議避開週末下午的尖峰時段，並導航至關渡宮周邊停車場，再步行前往展區，以免塞在碼頭入口處動彈不得。
▪︎ 關渡碼頭汽車停車場（約 267m）：距離最近，但最容易客滿。
▪︎ 北投關渡站停車場（約 383m）
▪︎ ViVi PARK 關渡醫院旁停車場（約 389m）
▪︎ 嘟嘟房關渡宮站（約 458m）
▪︎ 宏達關渡停車場（約 459m）
筆記：活動時間地點快速看
出發前請再次確認營業資訊，以免撲空！
▪︎ 展覽日期： 2026 年 1 月 17 日 ～ 2027 年 2 月 21 日（除夕公休）
▪︎ 展覽地點： 關渡碼頭貨櫃市集（臺北市北投區知行路360-1號）
▪︎ 營業時間： 每日 10:00 - 18:00（17:00 停止售票入場）
總結：寒假出遊首選
這場結合科技、自然與教育意義的展覽，絕對是今年寒假最值得放入行事曆的活動。現在就趕快確認票價資訊，規劃一趟關渡恐龍展之旅，帶孩子重返侏羅紀！
資料來源：恐龍大復活 關渡探險樂園官網
