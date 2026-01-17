我是廣告 請繼續往下閱讀

抽選登記時間

第一次抽選結果公布

第一次抽選結帳時間

第二次抽選結果公布

第二次抽選結帳時間

水樹奈奈是誰？動漫配音履歷攤開超狂

日本聲優天后水樹奈奈將於4月11日、12日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI》演唱會，售票資訊今（17）日出爐，票價分成4000元 、3600元 、3200元、2800元、身障席2200元，2場6000張票券全部採取「實名登記抽選」販售，即刻起至1月19日（一）12：00開放登記，1月22日宣布結果，通通只在Ticket Plus遠大售票系統售票，更多演出與售票相關資訊，請密切鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。活動時間：2026年4月11日（六）19：002026年4月12日（日）17：30活動地點：台北國際會議中心（TICC）售票系統：Ticket Plus遠大售票系統活動票價：4000元 、3600元 、3200元、2800元、身障席2200元售票日期（全採實名登記）：2026年1月17日（六）12：00 〜 2026年1月19日（一）12：002026年1月22日（四）12：00起，中選者將陸續成立待繳費訂單，並以EMAIL&簡訊通知2026年1月22日（四）確認中選後 ～ 2026年1月24日（六）12：00止2026年1月29日（四）12：00起，中選者將陸續成立待繳費訂單，並以EMAIL&簡訊通知2026年1月29日（四）確認中選後 ～ 2026年1月31日（六）12：00止水樹奈奈從小熱愛動漫而對配音員懷有憧憬，高中還修習聲優課程，在1997年高三終於獲得出道機會，獲選PS遊戲軟體《NOeL 〜La neige〜》的門倉千紗都一角，以藝名水樹奈奈以聲優身分出道，後期配音代表作包含《火影忍者》日向雛田、《惡作劇之吻》相原琴子、《膽大黨》星子等等。2000年她以歌手身分正式出道，以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持，不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。水樹奈奈睽違7年半終於將再臨台北，將在台北國際會議中心連唱2天，她表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛。而台北場消息曝光後，立刻在粉絲間引發熱烈討論，許多人直呼：「等了好多年終於等到！」