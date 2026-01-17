我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇繼日前砸下1.08億美元帶回頂級終結者迪亞茲（Edwin Diaz）後，昨（16）日再度傳出震撼彈，與強打外野手塔克（Kyle Tucker）達成4年、2.4億美元（約新台幣75.89億元）的合約協議。這筆補強不僅讓道奇劍指世界大賽三連霸，更引發全美媒體對於「貧富差距」與「球界失衡」的激烈論戰。隨著塔克加盟，道奇隊組成了史上罕見的「宇宙艦隊」，這也引來破壞大聯盟戰力平衡的批評。不過，棒球分析師沙比基（Jake Savicki）在節目中卻持不同看法，他認為道奇隊已成為棒球界的「必要之惡」。「道奇是史上最強的球隊，這對棒球其實是好事。」沙比基指出，就像英雄電影需要強大的反派，道奇隊現在就是那個最邪惡的角色，「每個人都討厭他們，但這會讓全世界都關注他們何時會輸球，看誰能擊倒這個巨人。」ESPN名嘴羅梭（Chris Rosso）也聲援道奇，認為球團善用洛杉磯的天氣與組織優勢，「在理論上與規則上，道奇並沒有做錯任何事。」根據《紐約郵報》報導，在簽下塔克後，各大博弈網站的奪冠賠率出現了「歷史級」的變動。美國博彩業者BetMGM公布道奇的世界大賽奪冠賠率已降至「+225」。這是一個極其誇張的數據。回顧過往，大聯盟開季前的熱門球隊勝率通常落在10%至15%，但目前的賠率顯示，博盤看好道奇奪冠的機率高達31%。這也是自2003年擁有基特（Derek Jeter）與A-Rod的紐約洋基（+200）以來，MLB季前最懸殊的賠率紀錄。儘管外界對於道奇「灑錢」感到不安，並有聲浪要求大聯盟強制引入薪資上限制度，但選手會事務局長克拉克（Tony Clark）表示：「我們很高興看到球隊不遺餘力追求勝利，並給予球員應得的報酬。」隨著大谷翔平被發現已在社群網站上對塔克的加盟消息按讚表達祝福，這支被媒體稱為「邪惡帝國」的隊伍，將帶著史無前例的壓力與期待進入2026年賽季。