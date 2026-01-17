唐從聖在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》中飾演難搞房東，最新一集中帶著黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁8間房，
現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔， 颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。
唐從聖租到鬼屋！小廟變靈骨塔
唐從聖在《人生只租不賣》中飾演「白馬李」，
帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事， 他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房， 爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要75 00元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了。
沒想到入住後一切變了樣，唐從聖說：「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，
都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶， 但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子， 最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」 後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「 該不會跟房東串通好的吧！」
蘇晏霈軋戲錯亂 演技獲肯定
另外，八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，
因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《 人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔， 挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助， 另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「 說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時， 上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、 背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」
蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河一顆星負評，
囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數， 陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救， 峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
唐從聖在《人生只租不賣》中飾演「白馬李」，
沒想到入住後一切變了樣，唐從聖說：「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，
另外，八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，
蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河一顆星負評，