唐從聖在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》中飾演難搞房東，最新一集中帶著黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁8間房，現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。

唐從聖租到鬼屋！小廟變靈骨塔

唐從聖在《人生只租不賣》中飾演「白馬李」，帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了。

沒想到入住後一切變了樣，唐從聖說：「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

▲蘇晏霈化身雙面女房客裝可憐騙租。（圖／公視台語台）
蘇晏霈軋戲錯亂　演技獲肯定

另外，八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河一顆星負評，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數，陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。

