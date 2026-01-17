我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年度大學學測今（17）日登場，數學A考科落幕，大考中心在記者會上指出，整體試卷難易度適中， 符合各程度考生，不過高中數學老師評測，今年難度趨近於113學年度的數學A，出題佔比高一約4成、高二約6成，且需要理解的數學觀念較多，因此對修數學B的考生「可說是歷年最難的數學A」可能會解題到解到懷疑自己。陽明高中數學老師蘇順聖在大考中心記者會上指出，今年數學A今年出題偏重於邏輯，即便題幹敘述清晰，會明確展現出整份考題以數A課程內容為出題方向，和數學B有差別明顯「難到足以鑑別在校學習的是數學A還是數學B的考生」，需要理解的數學觀念較多「綜觀整體題目，難易度較去年提高」，每大題有照難易度排列。蘇順聖提到，今年的數學A確實難題不少，有約30％的題目，對於在校修習數B考生而言「負擔太大」，評點學習數學B的考生沒辦法在這份考卷占到便宜「這份考題可說是歷年來看過最難的數學A」。但蘇順聖表示，考難題在測驗上是需要的，因難易度多半能鑑別考生程度，只是整體來說這份考題對考生來說挑戰太大，推理題型太多，讓一般學生難以負荷，尤其像是多選12題未知係數太多，可能會讓數學B的考生「解題解到懷疑自己」。