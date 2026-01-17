我是廣告 請繼續往下閱讀

荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）上，緬甸軍政府與岡比亞就「羅興亞是否遭種族滅絕」正面交鋒，緬方指控岡比亞證據不足、聯合國調查不客觀，堅稱2017年軍事行動是反恐清剿；但岡比亞反擊，屠殺、性暴力與焚村等「一整套模式」早已指向滅絕意圖。這起國際法院十多年來罕見完整審理的種族滅絕案，不只牽動數十萬難民命運，也可能改寫未來國際社會如何認定「種族滅絕」的門檻與標準。這起訴訟由岡比亞在2019年提起，核心是指控緬甸違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》。回到2017年緬甸軍方在若開邦（Rakhine）展開大規模掃蕩，迫使至少73萬名羅興亞人逃往孟加拉，難民陳述內容包括屠殺、集體性暴力與焚村等行為；聯合國調查機制曾判定行動包含「種族滅絕行為」。緬甸則始終否認，強調軍方是回應武裝分子攻擊的合法反恐清剿。在法庭上，緬甸主張「案件應以被證實的事實裁決，而非未經證實的指控」，並再次把焦點拉回反恐脈絡，稱緬甸沒有義務坐視恐怖分子在若開邦北部滋事；同時質疑聯合國事實調查團的結論帶有偏見。岡比亞律師團則指出，緬甸攻擊對象涵蓋婦孺與長者、村落遭系統性焚毀，若僅用反恐解釋，不但不合理，也無法說明暴力行為呈現出的持續性與一致性，這正是判斷「意圖」的重要線索。緬甸也在庭上強調自2017年以來持續推動羅興亞難民返鄉與安置，但稱相關進度受到疫情、風災與國內政治動盪等「非其所能控制」因素拖累，並以此反駁要摧毀或強制驅逐羅興亞人的敘事。另一方面，國際法院這次審理被視為十多年來首度完整開審的種族滅絕案，程序預計為期約三週，且首度安排羅興亞受害者在非公開場域提供證詞，以兼顧安全與隱私。最終判決時間點則被外界普遍預期落在2026年底前後。國際法院早在2020年就曾以「臨時措施」要求緬甸採取行動，防止可能觸犯公約的行為並保存相關證據；而在2022年，國際法院也駁回緬甸提出的初步管轄權抗辯，讓案件得以進入實體審理。即便國際法院本身沒有強制執行裁決的工具，但一旦判決對岡比亞有利，對緬甸的外交與政治壓力勢必升高，甚至可能牽動其他國際案件對「種族滅絕」門檻與證據標準的論辯走向。這場審理也被放進更大的地緣政治與人道危機脈絡中解讀。緬甸自2021年政變後局勢持續動盪，軍方鎮壓民主運動引發全國武裝反抗；同時，緬甸正分階段舉行選舉，但聯合國與部分西方國家、人權團體批評選舉不自由、不公正。羅興亞難民在孟加拉的處境同樣艱困，援助縮減與治安風險讓「回家」更像遙不可及的選項；此外，國際刑事法院檢察官已就羅興亞迫害相關的「危害人類罪」指控，尋求對緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）發出逮捕令。接下來三週的庭審，將在「反恐自衛」與「滅絕意圖」兩套敘事之間拉鋸，最後裁決可能得等到年底前後才見分曉；但無論判決結果如何，羅興亞人流離失所的現實並不會因此立刻改變。對緬甸而言，這不只是法律戰，更是一場國際信任與政治壓力的長期消耗戰；而對國際社會來說，如何在缺乏強制執行力的情況下，讓正義不只停在法庭上，才是真正的考驗。