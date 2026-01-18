我是廣告 請繼續往下閱讀

▲101外牆「竹節箱體」設計中，每8層樓向外延伸的「外傾面」，可能會是霍諾德時的較大的阻礙。（圖／Netflix提供）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）1月24日將在 Netflix 全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登台北101外牆，專業攀岩教練朱威表示，朱威分享，霍諾德是攀岩界的傳奇人物，「從事徒手攀岩（Free solo）的人非常多，但意外喪生的也不少」，朱威指出，大自然擁有較多特殊地形，對於Free solo挑戰者來說，每向上一步都是在處理不同的狀態，肌群使用多元，不會有特定部位特別疲倦，而台北101外觀相對單純，桃園PASSION攀岩館店長林佳妤則說明，一般民眾可能認為台北101的玻璃、金屬很滑，，因此對霍諾德來說，徒手攀爬101可能真的是件簡單的事，大家也可以看看日本攀岩選手安樂宙斗過去攀登大樓的影片，就大概知道霍諾德會如何攀登大樓。若要討論徒手攀登台北101的最大挑戰，林佳妤認為，，因為外傾面攀爬時，不只是靠手部力量，「核心肌群」的施力也非常重要，，不過攀岩仍可以靠一些「腳法」，例如掛腳等把身體卡在建築上，防止身體外拋也能讓手部休息。朱威強調，攀登界對「徒手攀岩（Free solo）」的定義相當嚴格，就是「不能有任何防護措施」，甚至對於霍諾德來說，，期盼霍諾德能透過攀登台北101讓世界看見台灣，也讓更多人認識攀岩的魅力。