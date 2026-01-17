我是廣告 請繼續往下閱讀

頂著美國對多數馬來西亞商品加徵19%關稅的逆風，馬來西亞經濟卻在2025年「加速衝刺」。官方前期預估顯示，第4季GDP年增拉升至5.7%，帶動全年成長約4.9%，不僅高於政府與央行原先預測區間，也凸顯服務業、製造業與建築業齊發、內需撐盤的韌性。在景氣表現超乎預期之下，市場也重新盤點央行後續是否還有降息空間，甚至不排除更重視通膨風險、延長高利率維持時間，必要時回到升息路徑。根據《路透社》報導，馬來西亞統計局（DOSM）16日公布的預估值指出，第4季主要由五大產業擴張帶動。服務業年增5.4%，批發與零售、運輸與倉儲、餐飲與住宿等領域表現突出；製造業年增6.0%，關鍵來自電機、電子與光學產品產量增加，同時也受食品加工、非金屬礦產品及金屬製品等延續擴張支撐。建築業維持雙位數成長、年增11.9%；農業則自前一季低迷回升至年增5.1%。相較之下，礦業僅年增1.1%，較前一季明顯降溫，反映油氣相關表現轉弱。統計局也指出，公共與學校假期推升旅遊活動，加上屠妖節、聖誕節等節慶消費、投資活動延續，以及因2026學年行事曆調整帶動的開學採購支出，合力推升家庭消費。勞動市場同樣穩健，首相署援引官方資料指出失業率降至2.9%、創11年新低，就業面支撐力道仍在。外貿方面，統計局指出出口在第4季仍具韌性，10月年增15.7%後、11月放緩至7.0%，同期間總貿易仍維持雙位數增幅。不過，馬來西亞高度依賴貿易的結構，也使經濟更容易受關稅與全球景氣波動牽動。以出口結構來看，電機與電子（E&E）長期是主力，部分月份占出口比重可達四成以上，供應鏈變化與美國市場需求起伏，都可能直接反映在製造與出口動能上。在外部風險上，美國目前對多數馬來西亞進口品課徵19%關稅，相關不確定性仍可能在2026年持續干擾貿易與企業投資決策；美方文件也顯示，對馬來西亞的對等關稅稅率為19%，並針對特定品項另有例外安排。政策面上，馬來西亞政府對2026年經濟成長預估落在4.0%至4.5%。貨幣政策則傾向先觀望，國家銀行（BNM）在2025年11月維持隔夜政策利率（OPR）2.75%不變，先前曾在2025年7月降息一次以因應外部不確定性。市場多數看法認為短期內不急著再寬鬆，但也有機構提出，若經濟持續「超預期」，央行立場可能更趨鷹派，甚至出現升息情境。馬來西亞2025年的亮點在於成長引擎「全面開花」，內需穩、服務強、製造回溫，連農業也回神；但要把這股動能延續到2026年，仍須面對關稅壓力與全球貿易不確定性。接下來2月13日將公布的GDP初步數據，以及出口與製造等早期指標，將成為市場判斷這波強勢究竟只是年末衝刺、還是景氣真正換檔的下一個關鍵。