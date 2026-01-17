我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李孝利（左）與李尚順（右）的愛犬Guana過世，李尚順曬出愛犬從以前到現在的照片。（圖／李尚順IG@sangsoonsangsoon）

韓國女星李孝利與丈夫李尚順的愛犬「Guana」在昨（16）日過世，李尚順也於IG證實消息，15年的陪伴只剩回憶，李尚順也曬出愛犬與李孝利的最後對視照，讓粉絲都忍不住鼻酸。Guana在《孝利家民宿》中，是療癒系的代表狗狗，跟IU的互動都讓觀眾感到非常溫暖，但隨著年紀，身體也越來越不好的牠，早在去年李孝利登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，就透露Guana已經身體不好到沒辦法行走，已在為最後時刻做準備，不料今年就傳出噩耗。李尚順在昨日於IG透露愛犬Guana離世的消息，「在2011年第一次見面，到現在陪伴在我們身邊15年的Guana離開了」。照片中，是李孝利與虛弱的Guana對視、Guana睜著大眼看著鏡頭、健康地站在草地上、與李孝利一起坐在地上、李尚順輕輕從背後抱住牠、Guana小時候照等，包含了Guana從以前到現在的每一個瞬間，讓大家看了都忍不住鼻酸。Guana離開的消息一出，也讓從《孝利家民宿》開始，就一直關注牠的粉絲都非常不捨，紛紛留言悼念「Guana去找順心牠們一起在濟州開心的玩吧」、「越過彩虹橋去找順心了」、「要好好在天上守護你的爸爸媽媽」、「要在狗狗星球幸福喔」。Guana因出現在《孝利家民宿》以及李孝利、李尚順夫妻的社群中，而有大批粉絲，溫順及默默守護在主人及民宿客人身邊的個性，成為粉絲心目中的療癒狗代表。其中，Guana在節目中與IU的互動，更是融化一眾粉絲的心。原本不吃零食的Guana，竟然意外接受了IU，還主動翻肚討摸，在第一天就跟IU明顯親近，之後更是幾乎每天都去接IU上班，一人一狗的組合，還拍下了經典合照。據悉，Guana曾是一隻遭受棄養的狗狗，李孝利在與李尚順結婚前，就於流浪動物收容所遇見了Guana，當時的Guana眼神充滿不安，但在李孝利的愛心照料下，逐漸變得開朗。而15年的陪伴，也讓李孝利、李尚順夫妻與Guana成為真正的一家人，如今Guana在忍受病痛後離世，也讓夫妻倆陷入深深哀傷。