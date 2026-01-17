我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大型基建接連出事，短短兩天兩起起重機坍塌釀逾30人罹難，政府火速對承包商「義大利—泰國發展公司」（Italian-Thai Development，ITD，常稱意泰）出手，交通部下令停工檢查、研究解約與黑名單機制，總理也放話要終止肇事兩案合約並依法究責，試圖在選前止血、重建公共工程安全信心。根據《路透社》報導，泰國交通部1月16日要求所有與意泰相關的14份工程合約先全面暫停施工15天，讓專家團隊進場做細部安全盤點；同時，交通部也將轄下其他重大工程一併要求停工檢查，最長同樣可達15天，後續若查出違規或疏失，將啟動行政與法律處分。1月14日，泰國東北部呵叻府色奇歐縣一處泰中高鐵高架工程，施工用吊車倒塌砸中一列行駛中的客運列車，造成至少32人死亡、數十人受傷；隔天曼谷近郊拉瑪二世公路（M82高架路段）工地同樣發生吊車坍塌，重物落下砸中行進車輛，釀成2死多傷。兩案承包商皆為意泰，也讓外界質疑「不是巧合」。交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）已要求成立專責調查小組，限期7天內提出初步結論，並表態將依個案評估是否列入黑名單，不會一刀切影響無關工程；皮帕也計畫約談意泰高層，針對近兩年屢被點名的工安問題「把話說清楚」。在究責與求償上，泰國國家鐵路局（SRT）已就列車事故對意泰提出刑事告訴，並同步啟動民事求償；賠償部分，泰國國家鐵路局公布死亡者家屬可獲初步每人134萬泰銖（約新台幣134萬元）、傷者醫療費用負擔至康復，另有泰媒報導若加計保險與相關慰助，總額可上看約169萬泰銖（約新台幣169萬元）。意泰是泰國老牌大型承包商，1958年成立，長年吃下高鐵、公路、軌道等政府大案；《The Nation》整理指出，近11個財政年度意泰拿下至少213件國家工程、總值逾1300億泰銖（約新台幣1300億元），但重大事故陰影揮之不去，包含2025年緬甸強震波及下、曼谷國家審計署大樓倒塌案也與其有關，該案已有人遭起訴。更棘手的是，泰國正值基建擴張期，政府目標是在2030年前完成曼谷至寮國邊境廊開的高鐵主線，並與寮國段銜接形成通往中國昆明的跨境走廊；事故路段正是泰中高鐵計畫的一環，泰方強調要查明原因，中方也透過駐泰大使張建衛表態「重視安全」並願意指導中資企業配合調查。此外，黑名單能否「一招封殺」也成焦點。泰國財政部轄下審計總署近期公開說明，黑名單並非由中央單位單方面拍板，而是由各發包機關依規定提出建議與證據，再走程序處理；這也呼應交通部目前採取「先停工、先查清、再逐案處置」的路線。接下來的關鍵不只在於「停工15天」能不能交出一份漂亮報告，而是泰國政府敢不敢把調查一路追到責任歸屬、承包審查與工地監理的制度漏洞，讓黑名單與解約不再只是危機公關。當吊車倒下砸中的不只是列車與車輛，更是民眾對公共工程的信任。若無法用透明調查、確實究責與更嚴格的安全標準換回安全感，泰國的基建擴張只會在一次次事故中付出更高代價。