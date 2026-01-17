我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北欖府一處寺院16日發生驚險事件，一名年長僧侶在整理僧舍環境時，試圖徒手捕捉一條大型蟒蛇，卻因失誤遭蛇咬傷並被纏住頸部與身體，當場失去意識，所幸在其他僧侶與信眾合力協助下脫困，送醫後無生命危險。綜合泰國媒體報導，62歲僧侶維提於清晨7時30分左右，在北欖府帕巴登縣一間寺廟清理僧舍後方庭院時，發現一條體長超過3公尺的蟒蛇盤踞在圍牆附近。由於擔心蟒蛇危及寺內人員安全，他嘗試徒手將蛇抓走。不料過程中未能成功控制蛇頭，蟒蛇隨即反擊，狠狠咬住他的右手手腕，並迅速纏繞其頸部與上半身。僧侶因呼吸受阻與疼痛交加，當場昏厥倒地。現場其他僧侶與信眾見狀立刻上前協助，合力將蟒蛇移開，並通報救援單位到場處理。救護人員趕抵後發現僧侶手腕傷口嚴重，深可見骨，立即進行止血處置，隨後送往醫院接受治療。院方表示，該名僧侶目前意識清楚，生命跡象穩定，仍需留院觀察。相關單位也提醒，若在住家或公共場所發現大型野生動物，應通報專業人員處理，避免自行接觸以免發生危險。