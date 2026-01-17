我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯曬出2016年的照片，10年過去歲月幾乎沒在她身上留下痕跡。（圖／翻攝自IG@anno8o7）

許瑋甯與邱澤結婚後，一舉一動皆是外界關注焦點。去年（2025年）下半年剛喜迎家庭新成員、正式升格人母的她，近期在社群平台上顯得相當活躍。今（17）日，許瑋甯突在 Instagram 限時動態分享一張「時光倒流」的珍貴舊照，畫面中她穿著超辣深V洋裝站在車子旁邊，許多粉絲看了都驚呼，許瑋甯的時間是被偷走了嗎，怎麼會完全沒變。在許瑋甯曝光的照片中，時光回到了10年前的2016年，當時的她正處於演技大爆發的黃金時期，出演的《紅衣小女孩》、《失控謊言》都證明了自己的演技，而她今PO出的照片中，留著長髮，身穿一件復古印花的迷你連身短裙，胸前深V設計展露性感鎖骨與傲人線條，尤其修長的逆天美腿，在燈光的映襯下顯得格外吸睛。即便只是隨性靠在車旁，渾然天成的女神氣場仍讓網友驚嘆。事實上，許瑋甯自去年低調產子後，復出之路走得既優雅又俐落，馬上接下UNIQLO代言，接著開始宣傳舞台劇《那一年，我們下凡》，和邱澤也在去年11月28日補辦婚宴，不少粉絲都期待她今年會帶來什麼全新作品。