越共總書記蘇林（Tô Lâm）被外界形容為「越南川普」，他在短短17個月內迅速掃清政壇對手，掀起大規模反貪風暴，並主導政府瘦身改革。隨著越共十四大即將登場，分析普遍認為，蘇林已站上越南數十年來少見的權力高峰，未來影響力仍將持續擴大。越南共產黨第十四次全國代表大會將於1月19日至25日在河內舉行。多方消息指出，蘇林可望續任越共總書記，甚至不排除兼任國家主席，進一步集中黨政權力。自掌權以來，蘇林推動一系列強勢改革，對政府體系動刀。過去一年多，他拍板撤銷8個部會或機構，裁減近15萬名公務人員，同時加快推進鐵路與電力等大型基礎建設計畫，展現高度決策效率。反貪行動則是他鞏固權力的重要手段。官方資料顯示，已有數千名官員因涉貪遭到查辦。外界分析，這波反貪風暴不僅延續前總書記阮富仲路線，也在實際上清除了不少潛在政治阻力，使蘇林得以牢牢掌握局勢。澳洲新南威爾斯大學政治學名譽教授Carl Thayer分析指出，蘇林已全面掌控政策節奏，即便未兼任國家主席，也已是越南政壇的絕對主導者。他形容，蘇林並非照搬川普的作風，但同樣透過權力集中，追求快速決策與執行。不過，蘇林的崛起並非毫無爭議。他1957年出生於興安省，1979年自警察體系出身，長年任職公安部，並一路升任部長。期間曾捲入2017年越南前國營石油公司高層在德國遭綁架事件，儘管河內否認官方涉入，但仍讓越德關係一度降溫。此外，蘇林在改革過程中提拔多名同鄉，也曾引發黨內質疑。他過去在倫敦享用高價金箔牛排的畫面曝光後，更掀起輿論風暴，甚至有網紅因模仿影片遭判刑，施政風格具高度爭議性。在經濟與外交層面，投資人與外交圈多將蘇林視為務實派人物。面對美國祭出20%對等關稅，越南經濟仍展現韌性，2025年成長率預估達8.02%，位居全球前段班。分析指出，未來蘇林的重心，將放在推動私營部門、數位經濟與科技產業，力拚在本10年結束前，讓越南晉升中高收入國家。不過，在權力高度集中的同時，如何平衡美中關係，以及回應年輕世代對房價、就業與公平的期待，仍將是他最大的考驗。