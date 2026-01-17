「2026 台北設計玩創意文具展」即日起至19日在台北世貿舉辦，據傳現場已擠爆人潮。主辦單位表示，本屆展覽集結來自日本、香港與台灣的創作者，從日本設計師 HARIKEN 哈利劍、frankenji.、香港設計師CLUB BABO DESIGN到 Nice Geeks 唔曳會。《NOWNEWS》整理亮點、必買福袋與展場平面圖等資訊一次看。
亮點一、原創角色、創作者齊聚
以原創角色為核心的「一襄橘子」將帶來人氣角色「果肉、橘子、果果醬」，推出「果果娃娃現摘體驗」，觀眾可像採果般親手摘下吊飾，完成「收果儀式」，趣味互動滿滿療癒感。「汪汪快遞」則推出「一番賞」活動，每一抽都充滿期待，還包含展覽限定獎項，兼具樂趣與收藏價值。「logaloga」展出毛絨吊飾，結合諧音梗織帶，如「迎南而上」、「好運蓮蓮」、「有鉗任性」，逗趣設計讓人會心一笑，療癒陪伴感十足。
國內創作者如耍廢貓的日常、小水豚豆仔、bearsun 日日熊、新夭等，他們的角色不僅帶來可愛與趣味，也展現出鮮明的人格魅力，成為粉絲日常生活中的陪伴與共鳴。
亮點二、結合農曆過年推周邊
在農曆過年前，創作者們帶來充滿過年氣氛眾多創作周邊商品。從「小貓島 Kittensisland」、「鸚味日誌」、「keyto_art_lab」到「森蕗插畫」，創作者開始重新詮釋年節文化，不再是制式紅包與大量印刷，而是具個人風格、可被保存、趣味性的創作物。這顯示年輕世代對「送禮」的想像，正從形式走向情感，從價格走向故事。
此外「椪之助的日常」為粉絲準備了許多開運、解憂小物的新商品，現場還會有非常符合新年祈福氣氛的「好椪籤」讓大家可以試試手氣。「閣紅色商行」則主打年節商品，核心精神為「賣萌」與「搞笑」。推出《裸男春聯/紅包》，挑戰春聯界尺度。將浮世繪風格與台式幽默結合，以「裸男」諧音與祝福語碰撞出笑果。
亮點三、推出驚喜福袋
農曆過年將至，創作者們也紛紛推出驚喜福袋回饋給粉絲，如「星期一的布魯斯」推出本次「布魯斯超值福袋」活動，福袋原價總市值高達新台幣 2180 元，展場限定超值回饋價僅 1000 元，數量僅限 10 包，售完即止。
同時，還有「KIN MATON 金馬桶」則邀請民眾現場一起玩「越抽越旺、越玩越富」活動，包括人人有獎紅包牆、金運符轉轉樂、文具控大驚喜包等組合出多層次好禮，讓觀眾在展場中一路「轉運到底」。
▪️ 「2026台北設計玩創意文具展」相關資訊
展覽時間：01月16日至 01月19日
展覽時間：每日10:00-18:00
展覽地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
門票：單日票150元、愛心票50元、網路限定票120元（需於官網下訂）
展覽平面圖：高清版下載網址
