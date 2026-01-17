全聯福利中心週末買一送一來了！本週有四款商品殺半價，包括康寶濃湯、雙面磨毛發熱衣、奇亞籽蔬餅、每朝黑咖啡，其中發熱衣平均每件只要139元，提早為下周降溫做準備，並且全聯17日至19日，生鮮也推出限定優惠，包括白蘿蔔每條只要19元，下殺5.5折，每人限購3條，還有青江菜、小白菜、油菜任兩包39元，平均每包也只要19元。
全聯週末買一送一！咖啡、發熱衣都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（17日、18日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「每朝 EX黑咖啡」、「奇亞籽 螺旋藻蔬餅」、「康寶 2人份濃湯」、「賓漢 雙面磨毛蓄熱衣」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
全聯、大全聯白蘿蔔19元！一堆蔬菜特價
繼上週高麗菜特價1顆19元，全聯、大全聯本週1月17日至19日再度推出3天生鮮激省優惠，白蘿蔔原價35元，下殺55折，一條只要19元，每條約600克，全聯、大全聯門市每日共計限量6.5萬條，每人限購3條，手刀必買！
全聯還有青江菜（產銷履歷）、小白菜（產銷履歷）、油菜（產銷履歷）、青江白菜、小白菜、油菜單包優惠價22元，任2包38元，每包平均19元；吃鍋必備「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」每100公克129元；「豬里肌火鍋薄切肉片」每100公克39元；「台灣鯛魚腹片中」每包119元。
在家輕鬆喝暖湯，美味堂與台南百年中藥老舖「博仁堂」聯名的「十全大補雞」每袋179元；暖心湯品還有美味堂「藥膳羊肉爐」每盒169元；「黃耆紅棗枸杞燉雞湯」每袋269元；「養氣人蔘煲雞湯」每袋179元；餐後甜點、水果推薦「We Sweet卡士達奶油銅鑼燒」單盒59元；「美國宇宙脆蘋果#64」單粒49元、3粒135元，單粒平均45元；「READ BREAD小農鮮奶吐司」每袋55元。
大全聯生鮮好康同步登場，「台灣杏鮑菇頭」每袋（約1公斤）89元；「台灣大頭菜」單粒35元；「智利白甜桃」每公斤特價165元；「智利櫻桃Jumbo」每公斤296元；豐富海陸食材，為年節暖身，「冷藏肉-去腳全雞」每隻179元；「冷藏肉-豬胛心肉塊(大包裝)」每100公克26.5元；「白鯧」每尾268元；「烤花魚一夜干」單盒109元；「滷豬腳片」每片25元；「起士雞肉捲」單顆79元。
愛買會員9折回饋！新年IP禮盒開賣
愛買過年檔期陸續開跑，APP會員於1月17日、18日、24日、25日，使用愛買APP會員條碼結帳單筆滿2000元即可享９折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高500元，每人限兩次。另外，家電更同步祭出，單筆滿1萬5即可享12期分期零利率，其中聲寶70吋電視不用2萬元。
且愛買今年精選多款酒品、保健養身、餅乾、糕點等上百組人氣禮盒，其中更祭出多款超人氣IP限量聯名，包含玩具總動員、吉伊卡哇、酷洛米、蠟筆小新、超人力霸王等，兼具實用性與趣味性。
資料來源：全聯福利中心、愛買
