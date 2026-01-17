韓國超人氣男團MONSTA X宣布將於2026年4月4日在新北市工商展覽中心舉辦演唱會，票價分為6600元、6200元、5800元、4600元、身障區3300元，VIP福利更包含Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，門票將於1月24日（六）下午3點在tixCraft拓元售票系統全面開賣，讓MONBEBE們熱情留言：「已經等不及了！」。
MONSTA X 2026全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]》將前進曼谷、香港、吉隆玻、台北、雅加達、澳門、拉丁美洲等城市，世巡第四站即將在4月4日於新北市工商展覽中心登場，這也是MONSTA X睽違8年再度在台開專場，成員SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲預告會帶來高能量、爆發力十足舞台，與MONBEBE們一起點燃台北夜晚。
📌MONSTA X台北演唱會資訊：
演出日期：2026年4月4日（六）18：00
演出地點：新北市工商展覽中心
活動票價：6600元、6200元、5800元、4600元、身障區3300元
售票時間：2026年1月24日（六）15：00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
MONSTA X介紹 成軍10年躍升KPOP大前輩
去年剛迎來成軍10年的人氣男團MONSTA X，發行了迷你專輯《The X》紀念出道10週年。他們自2015年出道便橫掃MAMA、Melon Music Awards等多項重要音樂獎項，迅速奠定實力派男團地位。
MONSTA X憑藉歌曲〈HERO〉在YouTube創下破億點擊，更擁有〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE?〉等多首千萬點閱作品，更以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前五名，展現團體橫跨全球的影響力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌MONSTA X台北演唱會資訊：
演出日期：2026年4月4日（六）18：00
演出地點：新北市工商展覽中心
活動票價：6600元、6200元、5800元、4600元、身障區3300元
售票時間：2026年1月24日（六）15：00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
MONSTA X介紹 成軍10年躍升KPOP大前輩
去年剛迎來成軍10年的人氣男團MONSTA X，發行了迷你專輯《The X》紀念出道10週年。他們自2015年出道便橫掃MAMA、Melon Music Awards等多項重要音樂獎項，迅速奠定實力派男團地位。
MONSTA X憑藉歌曲〈HERO〉在YouTube創下破億點擊，更擁有〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE?〉等多首千萬點閱作品，更以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前五名，展現團體橫跨全球的影響力。