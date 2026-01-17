花蓮縣光復鄉馬太鞍溪於2025年9月23日發生溢流事件，造成19人死亡。罹難者家屬認為，花蓮縣政府與光復鄉公所未即時安排居民撤離，相關公務員涉有失職，應負法律責任。家屬在去年10月起委由12名律師組成義務律師團，陸續與10餘位家屬代表會談蒐證，並在1月13日正式向花蓮地方檢察署提出刑事的告訴。
根據告訴狀指出，家屬要求檢方偵辦並追究花蓮縣長徐榛蔚、光復鄉長林清水，以及相關失職公務員，涉嫌違反刑法第130條「廢弛職務釀成災害罪」，以及第276條「過失致死罪」等刑責。
而花蓮地檢署在2026年1月14日展開偵查行動，搜索光復鄉公所並訊問相關人員，並認定鄉長林清水涉犯過失致死等罪嫌，向花蓮地方法院聲請羈押，已獲裁准。
律師團指出，依《地方制度法》及《災害防救法》規定，花蓮縣政府與光復鄉公所對災害防救負有規劃與執行的法定義務。中央單位早在9月22日晚間至23日凌晨即多次示警堰塞湖可能溢流，縣府與鄉公所理應知情，卻未馬上發布撤離命令，撤離範圍與防救資源配置亦明顯不足，導致多名居民在應強制撤離的紅色警戒區內喪生。
律師團強調，相關法規及行政院農業委員會修訂的堰塞湖警戒與撤離作業方案，已明確規範縣長與鄉長的職責，兩人怠忽職務的行為，與災害造成的人命傷亡間具有直接且可合理預見的因果關係，依法應負刑事責任。
罹難者家屬指出，提出告訴並非為報復，而是希望檢方查明真相、釐清責任，避免類似悲劇又再度重演，同時還給不幸喪生的親人一個公道。
