我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市警局少年警察隊到轄區易有青少年聚集的地方前去巡查。（圖／高市警局少年警察隊提供）

▲ 高市警局少年警察隊發現少年深夜未返家，佐警進行勸導、關懷，請少年們早點回家休息。（圖／高市警局少年警察隊提供）

寒假正式展開，青少年活動時間與外出頻率明顯增加，為展現寒假期間守護青少年的決心，高雄市政府警察局少年警察隊啟動寒假保護青少年專案勤務，針對青少年深夜易聚集、逗留及遊蕩之場所，規劃強化巡守與查察作為，積極營造安全、健康的活動空間，防範被害事件發生，協助青少年度過平安充實的假期。少年警察隊指出，寒假期間因課業壓力暫歇、夜間作息延後，部分青少年容易因結伴外出、長時間逗留於娛樂場所，而增加接觸不良環境或不當行為的風險，尤其夜間及深夜時段，青少年若流連於網咖、桌遊棋牌社、撞球館、KTV、釣蝦場等場所，可能衍生聚眾滋事、涉入偏差行為，甚至遭遇詐騙、暴力或性剝削等被害情事，對身心發展造成不良影響。高雄市少年警察隊於寒假期間將每日加強夜間及深夜時段執行保護青少年專案勤務，針對各行政區轄內易有青少年聚集之重點場所，結合巡邏、查察與勸導作為，主動發掘是否有青少年偏差行為，並同步加強特種營業場所稽查，嚴防業者違規容留未成年人或涉及其他違法情事，以防範未然遏止不法於萌芽階段。少年警察隊強調，這次寒假勤務不僅著重於查察與取締，更重視預防與關懷，執勤同仁於現場將視情況進行柔性勸導、即時關懷與必要協助，並適時聯繫家長，共同關心青少年生活狀況，促進家庭與親子關係，後續並通報學校或社政單位進行個案輔導，引導其從事正當休閒活動，避免因一時偏差選擇而影響未來發展。高雄市少年警察隊隊長陳仁正呼籲，守護青少年安全需要家庭、學校及社會共同努力，家長應多關心孩子寒假作息與交友情形，鼓勵參與正向休閒活動；警方也將持續以主動、積極的勤務作為，為青少年打造安全無虞的成長環境，讓孩子們在寒假期間能安心活動、健康成長。