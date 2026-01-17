115學年大學學科能力測驗今（17）日登場，首日考科為數學A與自然，首節數學A試題貼近日常生活，但整體難度被不少考生與教師點名偏高，中偏難與難題比例增加。然而今日上午有Threads網友在大坪林捷運站意外發現，月台跑馬燈出現「台北捷運祝考生們金榜題名！」等字樣，北捷替考生打氣的暖心畫面在社群迅速引發共鳴，短時間吸引超過9千人按讚，不少人直呼：「好暖好可愛喔！」
北捷月台跑馬燈「17字」替學測考生打氣！9千人被暖翻
一名網友今日上午在Threads上分享影片，只見他在大坪林捷運站內，看到北捷月台的列車資訊跑馬燈上，除了有時間、下班捷運目前位置之外，上頭還有一行字寫著：「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」溫暖的祝福讓原PO不禁直呼：「意外注意到北捷的跑馬燈在祝考生學測順利耶，好貼心喔！」
貼文曝光後，短短4小時內就吸引9千多人按讚，網友們紛紛被暖到留言，「真的好貼心」、「好暖好可愛喔」、「現在的捷運情緒價值也拉得太高太滿了吧」、「考分科的時候也有，很貼心」。也有人笑喊：「看到後更緊張了。」
學測首日數學A「考生反應兩極」！教師團：難題比例明顯增加
回到考場本身，學測首日第一節數學A題目融入廟宇抽發財金、網路遊戲合成道具等生活情境。不過，考生回饋呈現兩極，有人不到一小時就完成作答，認為題目順手、對後續考科更有信心；也有人坦言卡題嚴重，部分題目思考時間拉長。
台北市高中教師團分析，今年數學A試卷對觀念掌握要求極高，中等難度題型偏少，中偏難與高難度題目比例明顯增加，特別是多選題負擔沉重，對學生心理壓力不小。這份考卷也是歷年來教師解題時間耗費最多的一次，可說是近年數學A中難度相當突出的試卷。
