彰化員林 16 日爆發大規模驚魂！約 4200 名民眾下午突收到官方通知，顯示名下房產正以總價 980 萬元移轉。這則烏龍的 980 萬交易簡訊，讓註冊地籍異動即時通的市民誤以為房子被賣或遭地政簡訊詐騙，嚇得急撥電話求證，導致員林地政事務所總機癱瘓，數千人陷入長達 3 小時的恐慌，直到晚間官方澄清是誤傳才平息眾怒。
驚恐3小時！防詐機制反成嚇人惡夢
「根本是被政府嚇出一身冷汗！」受害民眾抱怨，當初申請地籍異動即時通本是為了守護資產，沒想到卻成為恐慌來源。簡訊發出當下，許多人正忙於工作或家務，看到具體的「980萬」交易金額，第一直覺都以為遭詐騙集團盜賣房產。
恐慌情緒瞬間蔓延，大批民眾急著聯繫家人確認權狀，並瘋狂撥打地政所電話求助。然而，由於通話量瞬間暴增數十倍，總機系統當場當機，電話怎麼打都是佔線音。民眾在無法查證的情況下焦急空等，不少人甚至做好報警準備，怒批官方螺絲鬆滿地。
一筆交易誤發全區 地政所認：應變太慢
針對這起嚴重的地政系統出包，彰化縣員林地政事務所事後解釋，起因是一筆真實的房產買賣案件，系統在處理該筆實價登錄申報時發生邏輯錯誤，竟將單一通知「廣播」給資料庫內所有4200多名用戶。
地政所除緊急道歉外，也坦承兩大疏失：第一是電話線路無法負荷突發流量，導致民眾求助無門；第二是危機處理慢半拍，當下人力全集中修復系統，未能在第一時間對外公告澄清，導致民眾無謂驚慌。所方承諾將全面檢修系統，避免類似烏龍再次發生。
▼同場加映：怕房子被盜賣？免費申請「即時通」保平安
此次誤報雖嚇人，但也凸顯通知的重要性。申請「地籍異動即時通」後，名下房產一旦有買賣、贈與或設定抵押，系統將即時發送簡訊或Email通知，讓屋主第一時間攔截詐騙。
3種免費申請方式：
1. 網路（最快）：憑自然人憑證至內政部「數位櫃臺」線上辦理。
2. 臨櫃：持身分證、印章至任一地政事務所（跨縣市可）。
3. 併案：辦理房產過戶時，直接勾選一併申請。 （建議手機與Email雙重綁定，安全更升級）
資料來源：彰化縣員林地政事務所、我的E政府地籍異動即時通服務申請
