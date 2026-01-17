我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名蕭姓男子，去年先後在誠品生活台中大遠百店、好地方超市及家樂福德安、文心店等賣場行竊，專挑威士忌等名酒下手，短短4個月內共犯下7次竊盜，偷走包含大摩、麥卡倫、格蘭多納、雅柏艾雷等品牌威士忌共13瓶，另竊取手機袋、背包及黑膠唱片。台中地院二審認定其犯行明確，撤銷原判決，改判應執行有期徒刑4月，另有拘役70日，均得易科罰金。判決指出，蕭男於112年9月至113年1月間，多次進出台中市多家賣場，以徒手方式將商品藏於身上後未結帳離去。其中在好地方超市兩度行竊威士忌，單次最高價值超過1萬5千元；在家樂福德安店一次偷走格蘭多納12年威士忌3瓶，在文心店則以拆盒方式竊取雅柏艾雷10年威士忌2瓶。此外，蕭男另涉及竊取機車車牌並以黑色膠帶變造號碼，懸掛於機車上行駛，以規避警方查緝，法院認定其行為已損害監理機關對車牌管理的正確性。法院審理時，蕭男對多數犯行坦承不諱，僅對其中一次家樂福文心店竊案否認，但合議庭比對監視器畫面、證人證詞及其先前供述，認定其辯詞不足採信。合議庭指出，蕭男過去即因竊盜案件遭判刑，刑滿後不久再犯，構成累犯，且犯案專挑高價酒類變賣，非生活所需，顯示法治觀念薄弱。考量其部分案件已與被害賣場和解並賠償，最終分別量刑後，合併定應執行有期徒刑4月及拘役70日，均得易科罰金，全案確定，不得再上訴。