準備考機車駕照的民眾請注意！為了遏止大量預約未到的「放鳥」歪風，交通部公路局宣布重大機車考照新制，將於下週一（1月20日）正式上路。未來考駕照黑名單機制將大幅加嚴，從原本的「累計3次才停權」，改為「缺考1次即停權15天」，若連續缺考3次，最慘將被封鎖60天無法預約。
去年7萬人放鴿子！未到考率飆升至24%
根據公路局統計，近年來監理站預約缺考的情況日益嚴重。2024年缺考率為12.35%，到了去（2025）年竟暴增至24.58%，相當於每4人報名就有1人爽約，全年高達7.1萬人「放鴿子」占用名額，嚴重影響其他人考照權益。
為了解決此問題，公路局決定祭出鐵腕手段，實施機車考照停權新規定，呼籲考生愛惜信用，切勿隨意浪費行政資源。
【懶人包】機車考照新舊制比一比
為了讓考生更清楚規則變動，《NOWNEWS》特別整理新舊制對照懶人包：
1. 黑名單停權機制（變嚴格！）
臨時有事怎麼辦？線上取消是關鍵
公路局強調，如果民眾預約後發現無法前往，只要在規定期限內完成取消，就不會被列入黑名單。為了方便民眾，公路局也同步簡化了監理服務網取消預約的流程。
📌 如何避免被停權？
資料來源：公路局、監理服務網
- 【舊制】： 2個月內「累計3次」未到考，暫停預約2個月。
- 【新制】（1/20起實施）： 採「累進制」處罰。
- 第1次缺考： 暫停預約 15天。
- 第2次缺考： 暫停預約 30天。
- 第3次缺考： 暫停預約 60天。
- 註：若任一次停權期滿後，有順利預約並參加考試（無論通過與否），違規紀錄將歸零。
- 【舊制】： 考照日前7天截止報名。
- 【新制】： 放寬至考照日 前3天 仍可預約。
- 優點：讓考生行程安排更靈活，減少因臨時有事而被迫缺考的機率。
- 取消期限： 最遲須在 考照當日上午7:00前 完成取消。
- 取消方式： 統一採網路作業，即便半夜臨時有事，也能透過手機操作。
