2025-26 NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季，洛杉磯快艇隊正用實際表現為自己正名。從開季一度陷入6勝21敗的低潮，到近期拉出一波5連勝、近14戰豪取12勝，快艇不只穩住陣腳，更正式回到西區競爭行列，這段反彈走勢已很難再被視為曇花一現。
日前作客多倫多，快艇在缺少主力的情況下仍於延長賽以121：117擊敗暴龍，將連勝延續至5場，也讓戰績一路攀升至西區第10名，逐步逼近季後賽區。
雷納德進入巔峰模式 比數與效率同時回來
快艇能完成大幅反彈，科懷．雷納德（Kawhi Leonard）的狀態回升是最關鍵因素。開季前27場比賽他缺席10場，球隊始終找不到節奏；但自12月下旬起，雷納德攻防兩端全面升檔，侵略性、穩定度與投籃把握度都回到聯盟頂尖水準。
在這段12勝2敗的期間，雷納德場均32.7分、6.9籃板、3.8助攻，投籃命中率51%、三分球44%、罰球92%，效率與產量兼具，完全是MVP等級輸出。34歲的他，在歷經多次膝傷考驗後，仍能長時間高效上場，對快艇而言無疑是最大的利多。
只要雷納德維持這樣的狀態，快艇在任何夜晚對上任何對手，都具備實質勝算。
傷病未解仍能贏球 體系調整撐起戰力下限
本季快艇幾乎一路與傷病為伍。伊維察．祖巴茲（Ivica Zubac）曾因傷缺陣，德瑞克．瓊斯（Derrick Jones Jr.）仍在調整狀態，波格丹．波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）持續缺席，布萊德利．畢爾（Bradley Beal）更是提前報銷，甚至約翰．柯林斯（John Collins）也曾在關鍵比賽中未獲登錄。
不過快艇並未因此崩盤，反而在中鋒輪換吃緊時，改以更多五外戰術應對，創造詹姆斯．哈登（James Harden）與雷納德更大的進攻空間。自12月20日後，快艇進攻效率高居聯盟第2，防守效率也維持前段班水準，這段期間的淨效率值甚至是聯盟最佳，顯示勝利並非靠賽程撿來。
更值得注意的是，快艇接下來的賽程難度明顯下降，剩餘賽事被評為聯盟第7輕鬆，這為戰績持續回升提供良好條件。加上球隊手中仍握有可操作資產，季中若再補進一名即戰力，輪換深度與穩定度有望進一步提升。
從一度瀕臨失控的開季低谷，到如今攻守數據全面翻正，這波5連勝已不只是短期高潮，而是快艇體系與核心狀態同步到位的明確訊號。西區季後賽門票之爭，快艇不但沒有出局，反而正在重新入場。
資料來源：ESPN
更多NBA相關新聞：
NBA解析／沒了米契爾就變弱隊？ 數據揭秘騎士「雙衛解體」真相
NBA分析／衛冕軍雷霆崩盤只是假象？ 1數據校正回歸將讓對手絕望
NBA內幕／老鷹豪賭AD？崔楊走後 為何非要這個「玻璃人」不可
