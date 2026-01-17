我是廣告 請繼續往下閱讀

只要雷納德維持這樣的狀態，快艇在任何夜晚對上任何對手，都具備實質勝算。

▲洛杉磯快艇在球星哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）雙核聯手發威下，快艇漸入佳境。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

2025-26 NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季，洛杉磯快艇隊正用實際表現為自己正名。日前作客多倫多，快艇在缺少主力的情況下仍於延長賽以121：117擊敗暴龍，將連勝延續至5場，也讓戰績一路攀升至西區第10名，逐步逼近季後賽區。快艇能完成大幅反彈，科懷．雷納德（Kawhi Leonard）的狀態回升是最關鍵因素。在這段12勝2敗的期間，雷納德場均32.7分、6.9籃板、3.8助攻，投籃命中率51%、三分球44%、罰球92%，效率與產量兼具，完全是MVP等級輸出。34歲的他，在歷經多次膝傷考驗後，仍能長時間高效上場，對快艇而言無疑是最大的利多。本季快艇幾乎一路與傷病為伍。伊維察．祖巴茲（Ivica Zubac）曾因傷缺陣，德瑞克．瓊斯（Derrick Jones Jr.）仍在調整狀態，波格丹．波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）持續缺席，布萊德利．畢爾（Bradley Beal）更是提前報銷，甚至約翰．柯林斯（John Collins）也曾在關鍵比賽中未獲登錄。不過快艇並未因此崩盤，反而在中鋒輪換吃緊時，改以更多五外戰術應對，創造詹姆斯．哈登（James Harden）與雷納德更大的進攻空間。自12月20日後，快艇進攻效率高居聯盟第2，防守效率也維持前段班水準，這段期間的淨效率值甚至是聯盟最佳，顯示勝利並非靠賽程撿來。更值得注意的是，從一度瀕臨失控的開季低谷，到如今攻守數據全面翻正，這波5連勝已不只是短期高潮，而是快艇體系與核心狀態同步到位的明確訊號。西區季後賽門票之爭，快艇不但沒有出局，反而正在重新入場。