台美在美東時間15日完成對等關稅相關協商，台美關稅15%，但在進口部分仍未定，針對美豬、美牛及稻米等農產品，農業部長陳駿季今（17）日表示，從去年4月最早是32%，到現在降到15%，減輕非常大的關稅壓力，不過在農產品進口的台美談判，從未用零關稅前提。農業部長陳駿季今日在「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會後，接受媒體聯訪時，被問到台美關稅相關議題時表示，第1階段確定台灣輸美關稅是15%，從去年4月最早是32%，到現在降到15%「減輕非常大的關稅壓力」，不過農民擔心從美國進口農產品量擴大，或是關稅降至零而影響生計。對此，陳駿季表示，美國農產品的進口會在確保台灣的糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益這三大前提下談判，並強調「農產品進口的台美談判，從未用零關稅前提」，且輸美關稅變低產品不但不會受影響數量還會增加，比較有可能會影響主要是蝴蝶蘭和茶葉，但政府也會繼續跟美國爭取希望能額外豁免。