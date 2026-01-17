我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹喜來登即日起於每週六、日，推出超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。（圖／新竹喜來登官網 www.sheraton-hsinchu.com/）

高雄洲際酒店也有草莓甜點 藍帶主廚操刀

▲高雄洲際酒店也推出2026 年度草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，推出多款草莓甜點。（圖／高雄洲際提供 ickaohsiung.com）

▲「花漾莓好食光」由高雄洲際酒店西點主廚、法國藍帶出身的王健翰（Hank Wang）親自操刀。（圖／高雄洲際提供 ickaohsiung.com）

迎接草莓季來臨，新竹喜來登大飯店表示，即日起至3月7日每週六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，每人999元起。高雄洲際酒店則有藍帶出身主廚操刀，以「減法哲學」為設計核心設計出5款草莓甜點。新竹喜來登表示，今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，將於1月17日起至3月7日每週六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧期間限定、限時供應，現場無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽。草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。高雄洲際酒店也推出2026 年度草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，由法式藍帶出身的高雄洲際酒店西點主廚王健翰（Hank Wang）親自操刀，以「減法哲學」的甜點設計核心，刻意摒棄非必要的糖分添加與裝飾性膠質，透過精準的比例調整製作。本季五款草莓季主題甜即日起於洲際酒店一樓 Delicatesse 烘焙坊 限量登場。包含有「草莓開心果夏洛特蛋糕」、「草莓芙蓮蛋糕」、「草莓馬卡龍」、「草莓 Cookies」。