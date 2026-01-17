我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判達成共識，除了對等關稅調降為15%不疊加外，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。對於政府信用擔保2500億元部分，引起外界討論，行政院發言人李慧芝說明，信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。對於台灣投資美國金額，李慧芝說明，台美投資MOU寫得很清楚，民間企業直接自主投資2500億美元，政府則提供信保支持，額度為2500億美元（幫助民間融資），「一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨」。至於政府銀行融資信保支持額度為何？李慧芝說明，就是當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款。她說，這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。李慧芝指出，這次與美國簽署的MOU，也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。李慧芝也舉例，如果遇到有人說就是要相加，可以舉例，太太向銀行貸款1000萬，先生當這1000萬的擔保人，所以夫妻共欠銀行2000萬，「是這樣嗎？不是吧」。