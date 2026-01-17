我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）開幕周活動熱鬧登場，除了備受矚目的「一分大滿貫」（1 Point Slam）外，今年更推出了極具娛樂性的「混合雙打邀請賽」（Mixed Doubles Invitational）。本次澳網「混雙邀請賽」採行特殊表演賽規則，由6支隊伍分為兩組進行捉對廝殺。每場比賽嚴格限制為10分鐘，時間終了時得分較高者獲勝。小組賽中勝場最多且總得分最高的隊伍將取得晉級資格，進行最終的壓軸決戰 。經驗豐富的謝淑薇與新搭檔凱許在首場比賽小試身手，面對由美國好手湯森（Taylor Townsend）與英國雙打名將斯庫普斯基（Neal Skupski）組成的強敵。謝淑薇發揮「百搭天后」的實力，與凱許配合流暢，最終以 11：8 擊敗對手，順利搶下開門紅。在決定晉級資格的關鍵第二戰中，謝淑薇組合遭遇了擁有主場優勢的澳洲「壞小子」基里奧斯與佩雷絲。基里奧斯本次雖未參加單打賽事，但其強力的發球與極具觀賞性的球風在表演賽中極具威脅 。比賽開局，「台英聯軍」即陷入落後局面。儘管謝淑薇與凱許一路苦苦追趕，試圖利用節奏變化縮小分差，但在10分鐘的限時壓力與對手穩定得分下，終場仍以 8：12 吞下敗仗。由於基里奧斯與佩雷絲組合在小組賽取得2連勝且總得分領先，成功代表小組出線，謝淑薇因此確定出局，無緣爭奪本次表演賽冠軍。2026年澳網在正式開打前的開幕周推出了一系列造勢活動，除了混雙邀請賽外，日前舉辦的「一分大滿貫」也邀請了包括華語樂壇天王周杰倫、台灣好手葛蘭喬安娜（Joanna Garland）等人參賽，葛蘭喬安娜更是一路過關斬將拿下亞軍，為台灣選手在墨爾本公園博得滿堂彩 。儘管在表演賽中失利，但謝淑薇近況依舊火熱。身為職業生涯擁有9座大滿貫冠軍（含7座女雙、2座混雙）的傳奇名將，她在抵達墨爾本前，才剛與拉脫維亞好手奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）在WTA 500布里斯本國際賽中強勢奪下女雙冠軍 。