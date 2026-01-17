吳宗憲與KID主持的《綜藝玩很大》最新一集邀請柯有倫、彭小刀、郭靜、紀卜心組隊，對抗孫其君、胡祖薇及荳荳，於桃園出外景一戰高下，平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，她為了贏球不擇手段，那股瘋狂拚勁，KID忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」連一旁的吳宗憲都被其舉止嚇傻，場面精采刺激。
紀卜心發瘋！吳宗憲看傻 KID：她非常暴力
《綜藝玩很大》本集到了桃園「卡司·蒂菈樂園」玩遊戲，比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心，在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契，此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀噴發強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。
不光是彭小刀，郭靜也感受到前所未有的壓力，平時形象甜美的紀卜心，更在本次比賽中豁出去了，她為贏球不擇手段，讓KID驚呆直呼：「紀卜心非常暴力！」一旁的吳宗憲被其嚇傻，在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫連連出包，才使眾人笑成一團。
▲資料來源—
好看娛樂、綜藝玩很大
我是廣告 請繼續往下閱讀
《綜藝玩很大》本集到了桃園「卡司·蒂菈樂園」玩遊戲，比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心，在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契，此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀噴發強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。
不光是彭小刀，郭靜也感受到前所未有的壓力，平時形象甜美的紀卜心，更在本次比賽中豁出去了，她為贏球不擇手段，讓KID驚呆直呼：「紀卜心非常暴力！」一旁的吳宗憲被其嚇傻，在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫連連出包，才使眾人笑成一團。
好看娛樂、綜藝玩很大