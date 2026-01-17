高雄市政府公布，2026冬日遊樂園（高雄燈會）公布今年話題 IP將是「超人力霸王」，讓高雄城市寒假旅遊氛圍全面升溫。高雄漢來大飯店也表示，推出「冬日熊好玩」與「戀戀甜蜜夜」兩大住房專案。自1月底起至3月3日止，並特別規劃到冬日遊樂園的免費接駁專車，讓住客能輕鬆看「超人力霸王」。高雄翰品酒店則是選用在地梓官產烏魚子，做出多款港點。
高雄漢來飯店補充說明，此次推出「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」住房專案，入住期間自2月1日至3月3日，平日雙人入住每晚5500 元起。凡入住指定專案，即可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈，專案期間更將「好玩」直接搬進飯店大廳，自 2 月 1 日起設置漢來熊主題娃娃機，紅色機台搭配漢來熊插圖設計。
住高雄漢來飯店 免費接駁到高雄燈節會場冬日遊樂園
高雄漢來特別規劃冬日遊樂園免費接駁服務，串聯亞灣區熱門景點與大型活動場域，路線停靠以 Focus 13、駁二大義及冬日遊樂園為主。
高雄漢來同步推出情人節住房專案「戀戀甜蜜夜」，入住期間為2月1日至2月28日，平日專案價每晚 6500 元起，並加贈 LUSH 泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡香檳。
高雄翰品攜手梓官區漁會生產烏魚子 推三款創意新品
高雄翰品酒店則表示，今年再度攜手梓官區漁會嚴選當季新鮮烏魚子，於館內知名的「港都茶樓」推出三款創意新品，包括以金黃酥脆外皮包裹烏魚子奶皇內餡與珠貝的「烏魚子春捲」；結合彈牙花枝、鮮蝦漿與烏魚子碎的手工「烏金海皇燒賣」；以及將滑嫩腸粉佐以濃郁奶香醬汁的「金乳烏魚子腸粉」。而高雄翰品酒店更與漁會聯名推出的「烏魚子干貝XO醬」和「烏魚子龍虎斑XO醬」。
高雄翰品酒店同步推出每日限量四間的「港都烏金‧點心入席」一泊二食住房專案。即日起至4月30日，雙人入住雅緻房型每晚3699元起，專案包含烏金點心雙人套餐與正宗港式早茶早餐，房客更可免費享受7樓Happy Hour啤酒暢飲。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資訊來源：高雄漢來大飯店、高雄翰品酒店
