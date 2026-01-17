115學年大學學科能力測驗今（17）日開始，眾多考生除了解題，也在思索大學該選擇什麼科系，對未來才是最好的選擇。一名網友就在Threads提問哪些科系「聽起來冷門卻意外好找工作」？貼文曝光後，不少人立即點名數學系，表示若當精算師年薪可從百萬到千萬不等，薪水根本高到起飛。人力銀行調查也顯示，具備數學、物理背景者，多數投入科技產業，平均薪資表現亮眼，職涯滿意度高。也有台大數學系校友曾現身說法，他透過跨域學習與實習銜接科技業，入職半年年薪即破百萬，目前很滿意職場生活。
大學讀什麼科系「出路意外廣」？一票人點名數學系：賺到起飛
一名網友曾在Threads發文，他好奇詢問：「讓我增廣見聞一下，有什麼系是聽起來很沒用，但意外有工作的嗎？」貼文一出，立刻吸引大量討論，留言區湧入各種現身說法，顛覆不少人對冷門科系的刻板印象。
不少網友分享身邊案例，「我前幾天面試到一個人選，私立大學水利工程系畢業，後來去歐洲讀了永續能源碩士。回台灣後都在綠能業工作，現在年資3年換了三間外商，年薪300多萬」、「衛生管理，醫院的行政很多是這個系出來的，超缺人」、「環安系聽起來普普，但就業前景很好，取得乙級職業安全衛生管理員證照剛畢業在營造業起薪有47K～52K，尤其近年來淨零碳排很夯，永續管理師或淨零碳規劃管理師也是企業爭搶的人才」、「朋友唸漁業系，雖冷門，但考上相關公務員待遇好像不錯」。
在眾多回應中，不少人都提及「數學系」，因數學、風險管理、精算相關背景，投入精算或金融領域，年薪動輒百萬甚至上看千萬；也有人指出，數學系不只限於教職，博弈、數值分析與機率模型相關產業，反而高度依賴數學專才，「數學系、風險管理系、精算學系當精算師薪水高到起飛（年薪百萬到千萬）」、「數學系，一些長輩都覺得只能去教書當老師，但現在那些做老虎機的公司超缺數學系的來當數值機率人員」、「數學做補習班老師有夠賺」。
數理畢業生平均月薪6.9萬！1111人力銀行統計：6成進入科技業
事實上，1111人力銀行曾針對具數學與物理背景的學生與上班族進行調查，結果顯示，超過8成學生期望畢業後進入科技產業，實際投入該領域者也超過6成，常見職務涵蓋軟體工程師、半導體工程、品管與設備工程等，平均月薪約6萬9600元。
1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，數理背景出身的工作者，對職涯整體滿意度偏高，約7成認為目前工作內容與所學高度相關，學以致用的比例更達77%，顯示專業訓練在職場上具備高度轉換彈性。
台大數學系校友說話了！畢業半年「年薪破百萬」：很滿意工作
一名台大數學系校友吳先生曾接受媒體訪問表示，他畢業後投入量化與科技相關領域，入職僅半年年薪即突破百萬元，目前於外商科技公司擔任工程師。他表示，自己從小就熱愛數學，在求學期間透過必修課接觸程式設計，逐漸培養對軟體開發的興趣，並在實習階段累積實務經驗，順利銜接職場。
吳先生進一步建議，數學系學生若有志進入科技業，除穩固本科基礎外，可善用校內資源輔修資工或電資相關課程，並提早投入實習，培養跨域能力，將抽象理論轉化為實戰技能，才能在競爭激烈的就業市場中拉開差距。
資料來源：Threads、1111人力銀行
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友曾在Threads發文，他好奇詢問：「讓我增廣見聞一下，有什麼系是聽起來很沒用，但意外有工作的嗎？」貼文一出，立刻吸引大量討論，留言區湧入各種現身說法，顛覆不少人對冷門科系的刻板印象。
不少網友分享身邊案例，「我前幾天面試到一個人選，私立大學水利工程系畢業，後來去歐洲讀了永續能源碩士。回台灣後都在綠能業工作，現在年資3年換了三間外商，年薪300多萬」、「衛生管理，醫院的行政很多是這個系出來的，超缺人」、「環安系聽起來普普，但就業前景很好，取得乙級職業安全衛生管理員證照剛畢業在營造業起薪有47K～52K，尤其近年來淨零碳排很夯，永續管理師或淨零碳規劃管理師也是企業爭搶的人才」、「朋友唸漁業系，雖冷門，但考上相關公務員待遇好像不錯」。
在眾多回應中，不少人都提及「數學系」，因數學、風險管理、精算相關背景，投入精算或金融領域，年薪動輒百萬甚至上看千萬；也有人指出，數學系不只限於教職，博弈、數值分析與機率模型相關產業，反而高度依賴數學專才，「數學系、風險管理系、精算學系當精算師薪水高到起飛（年薪百萬到千萬）」、「數學系，一些長輩都覺得只能去教書當老師，但現在那些做老虎機的公司超缺數學系的來當數值機率人員」、「數學做補習班老師有夠賺」。
事實上，1111人力銀行曾針對具數學與物理背景的學生與上班族進行調查，結果顯示，超過8成學生期望畢業後進入科技產業，實際投入該領域者也超過6成，常見職務涵蓋軟體工程師、半導體工程、品管與設備工程等，平均月薪約6萬9600元。
1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，數理背景出身的工作者，對職涯整體滿意度偏高，約7成認為目前工作內容與所學高度相關，學以致用的比例更達77%，顯示專業訓練在職場上具備高度轉換彈性。
一名台大數學系校友吳先生曾接受媒體訪問表示，他畢業後投入量化與科技相關領域，入職僅半年年薪即突破百萬元，目前於外商科技公司擔任工程師。他表示，自己從小就熱愛數學，在求學期間透過必修課接觸程式設計，逐漸培養對軟體開發的興趣，並在實習階段累積實務經驗，順利銜接職場。
吳先生進一步建議，數學系學生若有志進入科技業，除穩固本科基礎外，可善用校內資源輔修資工或電資相關課程，並提早投入實習，培養跨域能力，將抽象理論轉化為實戰技能，才能在競爭激烈的就業市場中拉開差距。