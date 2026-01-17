我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度大學學科能力測驗（學測）今（17）日登場，第二節考自然科，約中午至下午開始，大考中心統計，自然科實到人數7.8萬人，缺考數為2720人，缺考率3.37%，相較略微減低。今日中午約12時50分至下午考自然科，大考中心統計，今年自然科應考人數為8萬1132人，實到人數為7萬8412人，缺考數為2720人，缺考率3.35%，相較去年3.37%減低0.02%。身心障礙考生部分，今年應到人數為427人，實到為396人，缺考人數為31人，缺考率5.75%，相較去年的9.47%，也減低了2.21%。大考中心指出，上午數學A科目突發傷病包括咳嗽影響他人、水痘、氣胸及慣用手受傷，下午自然科還有糖尿病、情緒障礙等，因應突發傷病啟用備用試場。針對突發傷病有兩類，一類是在1月6日至14日由中心受理、總計114位，另一類針對1月15日以後一直到考試前最後一天，由考區受理突發傷病考生有14位，加上自然科4位為總共有132位突發傷病考生。另一方面，針對上午數學A違規統計，大考中心表示，違規統計數目最多且次數最高也是歷年來最多，為考生沒有攜帶應試有效證件正本，且未在規定時間內送達，總共42位考生；其次應試時飲水或嚼口香糖等總計12位考生；7位考生行動電話未完全關機。此外，有2個違規狀況：一是攜帶入場物品發出聲響，共6位考生；二為考試結束鈴響沒有停止作答動作也共6位考生，以及隨身攜帶已經關機的行動電話總共4位考生。大考中心提醒，考生務必記得攜帶有效證件正本，若未攜帶必須在規定時間內送達，另特別提醒考生，對於行動電話的處理方式務必小心謹慎，因為一旦違規扣分得不償失。