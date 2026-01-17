中央氣象署今（17）日下午發布「強風特報」，由於東北風偏強17日下午至18日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，前往戶外要注意安全、行車應減速慢行。
🟡強風特報
📌影響時間：17日下午至18日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
氣象署提醒，黃色強風燈號，代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。
下周二強烈冷氣團襲台！低溫跌破10度
中央氣象署預報指出，下周一（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，降溫持續到下周五（23日）中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，局部地區低溫跌破10度。
資料來源：中央氣象署
