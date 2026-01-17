我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北台新戰神今（17）日聯手味全龍推出《當紅不讓》主題日，不僅棒籃跨界能量滿點，味全龍人氣球星拿莫・伊漾更現身受訪。他在受訪時不僅自爆是「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的鐵粉，賽後將與戰神球星黃聰翰接力開唱，被問及有沒有聽到他的歌聲，拿莫笑說：「我先彩排完就先進來，結果在裡面有聽到一些『嘶吼』的聲音，我想應該是蠻有力量的。」日前在台新戰神發布的宣傳影片中，拿莫・伊漾在三分線外自信喊出：「這顆給味全龍，進了就總冠軍。」隨即手起刀落射進一顆「空心三分球」，神準手感引發網友熱議。今日他受訪時坦言，自己私下真的非常熱愛籃球，「我很喜歡這個運動，自己會去投籃、摸摸球，甚至還忍不住自己買了籃球。」拿莫・伊漾透露，他在籃球場上的偶像是金州勇士球星柯瑞（Stephem Curry），因此特別熱衷於外線投射。談到對於台新戰神的印象，他則秒變粉絲：「我其實蠻喜歡看籃球，而且戰神的黃教練（黃萬隆）也是我蠻喜歡的教練，非常期待這次能跟球員互動。」拿莫在味全龍時就經常在各大主題日獻聲，今日更是將與黃聰翰在賽後演唱Ｍ被問及未來是否考慮開發「唱歌」的第二事業，拿莫帥氣回應：「目前沒有想那麼多，這都是緣分。現在我專注在棒球，唱歌只是紓壓的方式。我很喜歡唱歌，但更喜歡棒球。」今日賽後，拿莫・伊漾與戰神球星「小台」黃聰翰各準備了一首歌獻給球迷。談到兩人合體開唱的契機，拿莫開玩笑說：「感覺不錯喔，可以考慮之後一起 Cover。」不過他也自爆彩排時的小趣聞，「我先彩排完就先進來，結果在裡面有聽到一些『嘶吼』的聲音，我想應該是蠻有力量的，希望大家會喜歡我們的歌聲。」