橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。

對於案件詳情，橋頭地檢署發出新聞稿指，林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，訊畢聲請羈押林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

實際查看林宸佑的facebook粉絲專頁，遭搜索前一天PO出自己在台東的照片，還附上接下來三天的播報班表。顯見橋檢突如其來的動作，恐怕連林宸佑都措手不及。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 
