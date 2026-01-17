我是廣告 請繼續往下閱讀

學測首日結束，自然科考試題目多元，也有不少跨領域的結合，解題老師分析，今年物理較往年難，但化學、生物、地科難度皆下降。老師指出，108課綱強調素養導向命題，考生須融會貫通才能作答，整體預估頂標與前標持平，均標可望上升1級分。物理老師李宏泰表示，因題目敘述比較長，可能造成學生答題焦慮甚至寫不完。他以第47至49題為例，題目結合台積電微影技術先進製程，考能階躍遷、電子量子概念及反射折射，雖是沒看過的題型，但觀念源自高一基礎物理。化學老師李傑安指出，今年化學比去年簡單，主因是有機內容考得較少，各單元分布平均，以物質間反應、水溶液間反應為主。比較特別是第25至27題考非課綱實驗，第40至43題則結合生物科出題，另有2023年諾貝爾獎命題。生物老師王翔威提到，今年生物題目中規中矩，少了長篇閱讀測驗與圖表分析，以往出到16題，今年只有13題，多為細胞學說、血型、基因粗萃取等基本概念。值得注意的是第36題考恐龍與鳥類親緣關係，第37、38題考巴西龜因溫度改變性別的基因調控，需深入理解才能作答。地科老師謝曜宇分析，地科難度比去年再降低，沒有複雜計算，海洋結合地震與預警系統，大氣考颱風但出題偏少。較困難的是地質學，涉及年份預測、半衰期與元素選定，需花較多時間思考，但整體注重圖表思考並結合生活。