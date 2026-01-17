我是廣告 請繼續往下閱讀

115年學測今（17）日登場，民進黨立委陳亭妃在社群平台曬出高中時期的青澀照，並提醒考生，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，「我們只求自己盡全力」。115大學學測今天登場，剛從民進黨台南市長初選出線的陳亭妃，下午也在社群平台曬出她就讀高中時的青澀照，並向考生們喊話。「給正在考場的你們，妃妃姊姊想跟你說一句，加油！」陳亭妃說，今天是學測第一天，先給所有考生一個大大的擁抱，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，「我們只求自己盡全力」。陳亭妃說，她剛剛把台南37區一站一站地騎完，代表她的決心跟毅力，雖然邊騎邊流汗，但是心裡是踏實的，「勇敢的孩子們，記得深呼吸、相信自己，人生的路很長，這一站很重要，但不是唯一，加油！ 」