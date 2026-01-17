我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一名男性山友今（17）日上午前往和平區「谷關七雄」波津加山登山，行經步道3K處時，因不明原因突然倒下，同行友人見狀立即上前查看，沒想到男子已無呼吸心跳，緊急向警消人員求援。台中市消防局獲報後派遣人員前往現場中，但由於路程遙遠，目前尚未接觸到患者，到達時將視情況救援，不排除申請空勤直升機支援。消防局114年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有45件發生於海拔2,500公尺以下之「中級山」地區，佔比高達7成5；進一步分析發現，和平區「谷關七雄」即佔 32 件，為事故最密集熱點，顯示中級山域潛藏高度風險。消防局指出，部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，低估地形、里程與體能負荷，導致迷途、失聯或體力透支等事故頻傳，呼籲民眾務必建立正確登山風險意識，避免「平安出發，卻無法平安回家」。消防局進一步分析事故成因發現，多數案件與未事先下載離線地圖、未攜帶頭燈等照明設備、錯估單日往返時間以及未評估體能極限等情形高度相關，致使天黑後迷途、失聯或因體力不支而受傷。為降低山域事故發生率，消防局宣導「登山安全三原則」。第一，行前準備要做足，登山前應詳實規劃路線、撤退點與時間控管，避免獨攀及夜間登山等高風險行為，並隨時留意氣象變化。應備妥足夠飲用水、糧食、頭燈、雨具及保暖衣物等基本裝備，並將登山計畫告知親友，善用登山報到或定位 App，以利必要時聯繫與搜尋。第二，行程須做好風險管理，登山過程持續評估自身體力與身體狀況，出現不適即應果斷撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」。行走時應遵循主步道，不偏離既定路線，隊伍行進保持完整，不落單、不任意更改行程。第三，發生意外時務必冷靜應對，若不幸發生事故應保持冷靜、原地待援，切勿慌亂下切或自行移動，以免擴大風險，同時可撥打119或透過通訊軟體求救，清楚提供所在座標與現場狀況，並注意保暖、防雨並儲存體力，必要時以哨音示警，效果優於單純喊叫。消防局強調，善用科技工具是提升獲救成功率的關鍵，登山者應熟悉離線地圖、行程軌跡紀錄及定位通訊設備（如inReach）的操作方式，精準座標可大幅縮短搜救時間，降低搜救風險。