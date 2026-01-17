韓劇《臥底洪小姐》今（17）日晚上正式首播，這也是朴信惠相隔1年多回歸小螢幕的電視劇新作，她在劇中挑戰一人分飾兩角：洪金寶／20歲社畜洪薔薇，加上1990年代復古背景、辦公室喜劇結合犯罪調查設定，開播前就引發高度關注。想追首播、不想錯過劇情的觀眾，也最關心《臥底洪小姐》線上看TVING、NETFLIX哪裡看、什麼時間更新，本文一次幫大家整理清楚。
《臥底洪小姐》介紹、線上看資訊一覽
《臥底洪小姐》17日正式開播，總計16集，台灣觀眾可透過TVING、NETFLIX同步收看，每週六、日晚間20：10更新。
《臥底洪小姐》由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文現敬操刀，是以1990年代世紀末為背景的一部復古風格的辦公室喜劇，故事描述朴信惠飾演的證券監理官洪金寶，為追查可疑資金流向，偽裝成年僅20歲的菜鳥職員洪薔薇潛入證券公司，上演身分錯位的爆笑臥底執行任務，一人切換菁英監督官與職場新鮮人2種人生狀態，首播就主打反差設定與黑色幽默，今晚就能直接開追。
📌《臥底洪小姐》播出資訊：
類 型：時代劇、犯罪、辦公室、黑色喜劇
導 演：朴敾虎、羅智賢
編 劇：文現敬
語 言：韓文
集 數：16集
主 演：朴信惠（飾演：洪金寶／洪薔薇）
高庚杓（飾演：申正宇）
河潤景（飾演：高福熙）
曹瀚結（飾演：阿爾伯特·吳／吳阿藍）
開播日期：2026年1月17日～2026年3月8日
播出時間：週六、週日／晚上21：10起（台灣時間20：10）
線上看連結：TVING、NETFLIX
朴信惠新戲《臥底洪小姐》演20歲 認了壓力好大
朴信惠曾分享在《臥底洪小姐》詮釋20歲角色的心情，坦言壓力真的不小，因為自己很年輕就出道，很多觀眾其實都看過她「真正20歲」時的模樣，「但歲月這種東西，真的沒辦法逆轉。」她也笑說，為了拉開2個角色的差異，在髮型和服裝上花了不少心思，就算臉型本身偏成熟，也能靠造型和穿搭去做出區隔，最後還自嘲一句：「老實說就是硬拗啦，臉看起來比較成熟，但大家就當我是20歲吧。」
資料來源：tvN
