味全龍明星二壘手李凱威今（17）日現身台北和平籃球館，參與棒籃跨界主題日。去年賽季李凱威打出生涯年，一舉奪下安打王、盜壘王、二壘金手套以及最佳十人，成為聯盟最炙手可熱的內野手。今日受訪時，他大談自己對NBA球星柯瑞（Stephen Curry）的崇拜，並對未入選經典賽（WBC）高情商回應，強調將專注於新球季的穩定發揮：「希望自己在二壘這個位置 越練越強。」談到籃球愛好，李凱威透露自己平時較常關注 NBA，且最喜歡的球員正是金州勇士的柯瑞。他感性表示：「Curry 在球員裡面算小個子，卻能打出這種成績，真的很不容易。」同樣身為身形不算高大、卻憑藉優異協調性與技術在職棒賽場發光發熱的球員，李凱威顯然在柯瑞身上找到許多共鳴。李凱威去年繳出中職安打王、盜壘王、二壘金手套以及最佳十人的超亮眼成績單，可惜無緣入選今年的經典賽，李凱威坦言並不會覺得遺憾，「這反而讓我有充分時間準備新球季。」分析未入選的原因，他理性看待短期國際賽的選人用人策略，「一場定輸贏的比賽，位置安排會比較有限，我覺得自己是差在守備位置的靈活性。」雖然守備位置較單一可能影響國際賽選才，但李凱威目前暫無多練其他位置的計畫，「二壘手已經是球團最好的安排，我想先把自己能守好的地方做好，把二壘練得更強一點，自然就會有機會。」隨著新賽季春訓明日正式開訓，李凱威也分享了對球隊戰力的看法。雖然王牌投手徐若熙將赴日發展，可能對本土投捕戰力造成影響，但李凱威對新球季仍充滿信心，尤其是球團找來了原樂天桃猿強投魔神樂以及原先效力統一獅的梅賽斯等洋投。李凱威笑說：「這兩位新洋投都是很好的投手，以前對戰他們非常吃力，現在變成隊友，相信對球隊戰力有很大幫助。」過去常在味全龍主題日獻唱的李凱威，今日被問到是否會再展歌喉，他竟大喊：「不要啦！封麥了！機會留給年輕人。」隨後他點名陣中新秀曾聖安更有潛力，甚至爆料曾聖安的歌聲驚人，「他唱歌很老練，不知道經歷了什麼，聽起來非常滄桑。」面對即將到來的春訓，李凱威表示目標依然是保持健康與穩定應變，「能不能得獎是看賽季中的應變，做好自己的角色最重要。」