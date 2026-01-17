去（2025）年獲米其林一星肯定的歐陸餐廳「 La Vie by Thomas Bühner」，由德國米其林三星名廚 Thomas Bühner 領航、行政主廚楊展浩 Xavier Yeung 執掌，近日更於最新發布的法國指標性餐飲評鑑 La Liste 2026 榮登「世界千大餐廳（Top 1000 Restaurants）」之列，而La Vie 餐廳更宣告，即日起推出全新冬季菜單。
「 La Vie by Thomas Bühner」的行政主廚Xavier表示，此次新菜單揀選屏東乳豬、法國海魚、嘉義鵪鶉與鱈魚白子等海陸旨味，搭配蕪菁、毛豆與菊芋等當令鮮蔬，透過立體飽滿的醬汁，獻呈冬季風土的深厚、馥郁與溫潤，而最近也邀來首席侍酒師黃嘉偉 Max Huang精心策劃的餐酒搭配。
新菜單「3S醬料學」：Sour（酸味）、Style（風格）、Structure（結構）
此次新菜單，Xavier 更強調其獨具辨識的「3S醬料學」：Sour（酸味）、Style（風格）、Structure（結構），形塑冬日餐桌特有的風味光譜，包含醬汁質地為詮釋 Density 的關鍵語彙。主廚 Xavier 提及，「夏季料理講求俐落分明的口感，而冬季則更著重於包覆味蕾的飽滿感受！」以菜色「櫻桃番茄｜胭脂蝦｜綠芥末」來說，即便運用番茄凍與龍蒿冰淇淋等清爽元素，卻呈現黏稠密實口感，勾勒濃郁食感輪廓。
同樣思維還用在「法國鱸/鱈魚｜章魚｜紅酒奶油醬汁」，捨棄慣用的白酒奶油醬汁，改以更濃重、更適合冬令的紅酒基底，醬汁絲滑柔細，如冬夜般深邃醇厚，與鮮腴多汁的魚肉脂香交織，餘韻綿長。搭配椰奶芹菜根泥、紫米與紫洋蔥，芹菜根濃烈的土壤氣息被椰奶馴服，紫米的咀嚼感則增添亞洲米食文化的熟悉舒適。
本季菜更有用上冬季特有蔬菜，像是蕪菁、菊芋、紅心大根、黑蘿蔔與孢子甘藍、蘿蔓等蔬菜根莖，透過多重技法拆解、重組其風味與質地。
巧妙利用「酸度」 顛覆冬季菜色厚重印象
主廚 Xavier 獨特的酸味標幟，也蘊藏於細節之中，透過各類果蔬天然、醃漬或發酵的酸度來呈現。例如，明亮清酸的番茄大黃夾心軟糖、鱈魚白子的醃漬紅心大根、法國海魚點綴的醋漬紅洋蔥、鵪鶉中的醃漬南瓜與和歌山代代橙汁（だいだい），以及乳豬醬汁中的發酵杏桃等，柔亮酸度，都成為冬令菜單的引線，讓料理跳躍著酸味亮點，顛覆冬季料理必然厚重肥膩的印象。
「 La Vie」迎來首席侍酒師黃嘉偉 Max Huang ：wine pairing 是第二道醬汁
首席侍酒師黃嘉偉 Max Huang，曾獲「2022 年台灣最佳侍酒師」及「2023 年台灣最佳法國酒侍酒師亞軍」，他將 wine pairing 視為延伸料理風味的「第二道醬汁」，每季精心揀選特色酒款，並持續深化酒藏廣度與深度，引領賓客探索葡萄酒世界迷人風土。餐酒搭配選擇多元：explore wine pairing 4 杯每位2400元；la vie cellar wine pairing 6 杯每位4800元。（需另加服務費 10%，亦有無酒精飲品搭配）
台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow 」 推晚間新菜
此外，搶攻新年餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow」不僅鎖定週末早午餐市場，亦同步推出晚間菜單新作，滿足多元聚餐需求，即日起於週末推出「西岸日光」假日早午餐，由廚藝總監米其林星級主廚李皞(Chef Paul)與邱奕承主廚共同發想設計，以加州的陽光、悠閒節奏與多元文化為靈感，推出6 道限定菜色，包括「墨西哥辣雞肉沙拉」、「帕瑪火腿蛋可頌」、「KFC 炸雞鬆餅」、「煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡」、「牛排、薯仔蛋」及「印度坦都里烤羊、薑黃飯」，每道320元+10% 起，另可加購週末調酒。
資訊來源：La Vie by Thomas Bühner、台北寒舍艾美酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
