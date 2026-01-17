我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基蛋撻之亂毀了品牌形象！狼來了行銷玩太多次反噬

結果隔天宣布並不是不賣蛋撻，而是把蛋撻的塔皮換成酥皮改版

▲肯德基「新款蛋撻」上市，就是把塔皮換成酥皮版本，但行銷手法卻玩文字遊戲表示「原味經典蛋撻」要走入歷史誤導消費者，引爆眾怒。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基蛋撻已爆反感！小編災難回應太離譜「遭民眾抵制拒買」

結果肯德基小編自以為幽默回應「還是改去7-11？」

「原味蛋撻本人：『我即將走入歷史了』；網友：『你騙人，你明明還在！狼來了啦』；原味蛋撻本人：『負責任的人，離開前都會說清楚』；原味蛋撻超極酥：『那我現在是誰』」最後再補上：「謝謝大家關心，小編只是負責轉述當事人留言。」

▲肯德基蛋撻行銷手法已經引發反感，沒想到小編還在社群上提油救火，更點燃網友怒火，不少人認為這根本是一場公關災難。（圖/肯德基Threads）

肯德基烤掉自己品牌信任度！行銷專家都不認同

這次真正被放到火上烤的，不是蛋撻，是信任成本

把經典當籌碼、把留言當董事會

▲KFC肯德基騙蛋撻停賣引恐慌，虛假的飢餓行銷手法，連專家都表示：「這不是在烤蛋撻，烤得是品牌的信任成本」。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基日前因為要推出「全新酥皮蛋撻」，結果使用的行銷手法讓人感到不滿，重複性手段在同集團的必勝客、肯德基之間來回捉弄民眾玩文字遊戲，顧客不滿情緒全爆發。沒想到，肯德基小編還提油救火，不僅先在臉書上開酸網友，也在Threads上把蛋撻擬人化發表言論嗆聲，讓許多網友看傻眼表示：「絕對是直接拒吃你家的東西，根本是公關災難」、「這種小編真的可以開除了！」回顧肯德基蛋撻之亂，肯德基先在15日發表公告表示，「原味經典蛋撻將走入歷史」，引爆消費者緊張，當天下班瘋狂搶購，，由於這已經是肯德基和必勝客第4次用這種消失、退出市場、不賣了的手法來做行銷，立刻引爆滿滿負評，有些人已經喊出拒吃，連行銷專家都搖頭表示，肯德基是在燒自己的社會信任成本。然而最離譜的還在後頭，當肯德基官方公布沒有停賣蛋撻，而是把塔皮換成酥皮之後，有民眾跑到肯德基臉書留言：「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得像全家滅門一樣。」，網友傻眼表示「你們員工真的很可憐」；肯德基小編則說：「是在幫小編應援嗎？」隨後在Threads上也同樣有發出文宣，面對網友留言，肯德基小編則將蛋撻擬人化網友紛紛氣炸表示「完全是公關災難的小編群......超誇張的社群互動」、、「肯德基的小編是高層吧？這麼大膽狂妄的言論，不覺得太離譜？你們玩弄民眾在先欸」。行銷公司「來電司康」CEO廖致誠也表示：「你可以製造驚嚇一次，但你不能把驚嚇當成季度例行公事，，蛋撻會繼續賣，這點市場早就猜到了，大家在意的是，你下次還要不要再用同一套，，要玩不是不可以，但是要會玩、玩得社群開心、消費者買單才對。」