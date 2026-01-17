我是廣告 請繼續往下閱讀

橋頭地檢署昨（16）日北上執行搜索，中天主播林宸佑遭依涉違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌聲押，消息一出，引發外界討論；回顧林宸佑的過往，其爭議不小，曾經與前立委賴品妤爆出推擠爭議，過去也被海委會主委管碧玲「摸臉」，掀起討論。媒體報導，橋頭地檢署懷疑林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨指揮調查局大舉搜索林宸佑等人住所，橋頭地院今（17）日下午開庭，已裁定將林宸佑收押禁見。回顧林宸佑的過往，其爭議不小，除了立場鮮明外，在採訪時不斷緊咬追問綠營政治人物的作風，常常讓受訪者不悅，卻也吸引不少支持者。他在2023年8月，曾與時任立委賴品妤爆發推擠爭議，賴當時出席記者會，被媒體堵訪不慎跌倒，她一度對林宸佑大喊「你為什麼推我！」林則當下澄清，「我沒有推你，我是要扶你」；不過，從影片上看來，因現場過於擁擠，賴品妤被貼身採訪追問時，無法清楚看到地面上的攝影機腳架，因此絆倒，所以也無法斷定該名記者是否有推擠到賴品妤。另外，2024年3月發生中國漁船翻覆事件，海委會主委管碧玲遭國台辦點名「極為冷血」，林宸佑在追問相關議題時，卻被管碧玲伸手摸了臉，並問「看看我的體溫」，而管當時的行徑，引起外界質疑「看了不舒服」；林宸佑事後也在臉書發文表示，管碧玲的「摸臉殺」跟腳架（指賴品妤因被他追問問題，被攝影機腳架絆倒一事）一樣永生難忘，「手是熱的，我沒說謊，但心呢？」