味全龍2024年首輪指名新秀曾聖安，去年9月時在比賽中因滑壘不慎造成右手小指受傷，引發球迷高度關注。今（17）日曾聖安受訪時表示傷勢已完全復原，將以百分之百的狀態投入明日即將展開的春訓。此外，對於龍隊新賽季找來名教頭古久保健二擔任一二軍巡迴教練，曾聖安也展現滿滿期待，希望能從中汲取更多場上觀念。學長李凱威對於古久保的到來也直言：「一定會有很好的化學效應。」回顧受傷當下，曾聖安因擊出二壘安打後展現積極跑壘意識，最終在滑回本壘時弄傷右手小指。談及傷勢近況，曾聖安給了球迷一顆定心丸：「目前都已經恢復正常了，現在球隊怎麼運作，我就是跟著大家一起訓練。」對於即將到來的2026年新賽季，曾聖安也設定了明確的調整目標。他強調，作為一名擁有速度優勢的球員，除了在打擊端追求更高的穩定度外，更希望保持體能與速度的持續性，「希望表現不要落差太大，讓速度成為場上最穩定的武器。」味全龍今年教練團最受矚目的變動，莫過於找來去年率領樂天桃猿奪冠的古久保健二擔任一二軍巡迴教練。曾聖安對此表示非常期待：「能跟新的教練討論，可能會學到不一樣的訓練方式，尤其是場上的各種觀念，對年輕球員來說非常重要。」除了曾聖安，學長李凱威也分享了對古久保教練的印象。李凱威指出，雖然過去在賽場上僅止於打招呼，但古久保在圈內以「傾聽球員心聲」聞名，「感覺他是一個很好相處的教練，會願意聽球員訴說。雖然實際相處要等開訓後，但我相信未來一定會有很好的化學效應。」