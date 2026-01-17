我是廣告 請繼續往下閱讀

今（17）日是115年度大學學科能力測驗首日，考科為數學A與自然，在試題部分，全教會初步評論115學測總體特色為，五大科目部分，物理題整體評估中偏難，化學題是自108課綱學測以來，題目相對簡單的一年。全教會針對115年度大學學科能力測驗「自然科」進行初步評論，一、試題難易度：物理題整體評估中偏難二、晶片先進製程、核能轉換效率入題，題材新穎，融入科普閱讀和時事科學新知，測驗考生物理知識和閱讀理解能力。三、第47-49題，以汞原子能階延伸晶片先進製程使用光源能量入題，測驗考生能階躍遷、光子能量與光的干涉概念，考生須知道光的粒子和波動二象性才能正確回答問題。四、第50-53題，為地球科學與物理科跨科命題，以海岸潮汐型態及預報潮位高低的潮汐觀測站為命題素材，測驗考生能量轉換概念，測驗考生閱讀理解與圖表解讀，能以探究實作習得的數據處理能力回答問題。一、試題難易度：與去年相比，整體相似，自108課綱學測以來，題目是相對簡單的一年。二、試題特色：(一)跨科題：如第40-43題提到芐丙酮與尼古丁結構，與蜂鳥行為結合，跨生物與化學學科。(二)創新題：如第44-46題提到硫化鋅量子點製程，利用量子點的製程，探討化學劑量與廷得耳效應，同時利用較為無毒的製程方式入題，符合現進綠色化學的宗旨。三、混合題型配分約為14分，如第42題提到分子式與孤電子對的標示，運用化學式章節中提到觀念與結構式的觀念可以解題；第46題提到硫化鋅的量子點計算，學生可以利用化學計量解題。四、探究實作：如第25-27題，利用生活中的題材(如：香蕉皮)探討香蕉皮與果肉中，鹼金屬與鹼土金屬的含量檢測。與第44-46題，以2023年諾貝爾化學獎量子點為題，進行製程實驗設計。一、試題難易度：難度為適中，與去年相仿，偏重演化，演化分支圖的判斷連續兩年出題。細胞的構造與功能偏少，探究與實作考驗學生閱讀的基本能力，有圖表及畫圖題，但是缺乏時事題。二、混合題型配分約為18分，如第38題提到基因的表現量變化，運用文字及圖示結合課內知識判斷出基因間的調控關係。三、探究實作：如第40-43題，此題組為生物及化學跨科題，考驗圖表閱讀能力。四、今年第36及39題皆考支序系統圖的觀念，與114年重複，近年有偏重演化的趨勢。五、完全沒有考到細胞的構造與功能、動植物細胞區分、顯微鏡的操作及減數分裂。一、試題難易度：與去年相比，整體較中偏易，預估分數可能較去年上升。較少時事題、重視圖表判讀及邏輯推理、基礎知識與基本計算。二、試題特色：(一)跨科題：如第34題提到五次生物大滅絕與對應的海洋生物動物相，依據海洋生物化石多樣性歸納三個動物相，並配合五次大滅絕以科為單位做圖表判讀，歸納其後來的科學發展，屬地科與生物的跨科分析應用。(二)創新題：如第5題提到提出生物時鐘理論，從生物時鐘理論推估過去到現在地球的自轉速率變化，並從圖表數據中分析與判斷。(三)圖表題：如第9題提到岩芯的孢子與花粉重建紀錄，學生需先從圖表判斷出資訊，再去反推過去的氣候狀況。(五)過去較少考到的章節：如第34、54-55題提到地質年代表、絕對定年法等，都是課本第一章地質年代相關的試題，過去較少一次出現這麼多題。(六)計算題：如第8題提到地震及海嘯預警時間，本次地科部分需計算題型較往年多，但僅需基本計算能力便可得出答案。三、混合題型配分約為8分，如第54題提到放射性元素定年法的選擇，學生需能了解放射性元素定年法上的限制，並清楚說明原因。四、探究實作：如第50題，由潮汐數據表格做出隨時間相對潮位高度的圖表，並觀察此處的潮汐週期，再得到潮差並列出計算過程。此為探究與實作中，訓練學生製作圖表，並整理出規則得到結論的素養能力。